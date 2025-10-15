В Украине окончательно хотят запретить популярный среди молодежи продукт: чем он вреден

Вейпы хотят запретить в Украине / © Pexels

В Украине могут полностью запретить электронные сигареты. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Его цель, как отмечают авторы — защитить здоровье населения, в частности молодежи. Ведь по статистике курильщиками так называемых «электронок» чаще всего являются именно подростки.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Не детская забава, которая набирает все большую популярность среди подростков. Егору — 15 лет. И мы не имеем права показывать его лицо. Но в разговоре с нами он откровенно признается — его стаж курения уже 4 года. Интервью ТСН он дает с разрешения родителей. Папа — о сыновней привычке знает, мама, по словам Егора, догадывается.

Егор признает — это зависимость, но бросать пока не собирается.

По данным центра общественного здоровья Минздрава, сегодня электронные сигареты использует каждый пятый подросток в Украине в возрасте от 13 до 15 лет.

«И что интересно, что девушки — это 20,7%, а парни — 18,4%. То есть эти сигареты привлекают больше девушек», — говорит заведующая отделом профилактики неинфекционных заболеваний Центра общественного здоровья Елена Запорожская.

Электронные сигареты или вейпы — это устройства, создающие пар через нагрев жидкости. В эту жидкость добавляют никотин и различные химические вещества, в том числе и ароматизаторы. Официальная продажа таких устройств с ароматическими добавками в Украине запрещена с июля прошлого года. Однако их до сих пор можно найти в соответствующих магазинах. Некоторые продавцы даже придумали лазейку.

«Они предлагают тебе смешать, отдельно продают ароматизаторы, отдельно никотин, отдельно глицерин. То есть таким образом пытаются обойти законодательство, и тебе там заколотят, что хочешь», — говорит лидер инициативы «Родители за Украину без табака и никотина» Ольга Масная.

И эти «самозамесы» еще опаснее для здоровья, отмечают врачи.

Поражение легких, вызванное курением электронных сигарет и вейпов, врачи называют эвали. Химические компоненты электронок накапливаются в клетках легких и могут вызвать кашель, боль в груди, одышку, тошноту и лихорадку.

Курение среди школьников — явление не новое, но с появлением электронных сигарет количество курильщиков среди детей увеличилось, говорит преподавательница столичного колледжа. И теперь ученики курят даже во время занятий.

С согласия родителей и по просьбе ТСН 15-летний Егор пробует приобрести ароматизированную заправку для электронных сигарет в одном из столичных киосков.

В первом же магазине, который попался нам по дороге, Егору продают никотиносодержащую жидкость. Ее продажа — запрещена подросткам до 18 лет. И об этом даже указано на упаковке.

Вместе с чеками и товаром журналистка ТСН возвращается в киоск.

«Впрочем пообщаться нам так и не удалось. Заметив камеру ТСН, продавщица ушла на якобы технический перерыв. А потом и вообще закрылась», — говорит Наталья Ткачук.

И такие магазинчики далеко не единственный способ для подростков приобрести электронные сигареты, ведь есть еще телеграмм-каналы. Отправляют заказ по почте или на такси, и возрастом покупателя в таких телеграмм-каналах никто даже не интересуется — рассказывает Егор. А на случай, если документы таки спросят, несовершеннолетние и здесь проявляют креативность.

«Есть отдельное приложение, DIA также так называется. Просто открываешь, там ты вставляешь свою фотку, дату рождения, имя, фамилию свою. И там даже показывает QR-код, но он не считывает. А многие просто делают скриншот и в фотошопе себе меняет дату рождения», — говорит Егор.

Сейчас продажа электронных сигарет запрещена в 40 странах мира. В конце июля этого года в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагают полностью прекратить производство, импорт и продажу электронок в Украине. Цель — защитить здоровье молодежи.

Врачи, в свою очередь, отмечают, безопасного курения не существует. И электронные сигареты приносят организму человека не меньше вреда, чем любые другие табачные и никотиновые изделия.

