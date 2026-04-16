В Украине оштрафовали синоптика из-за "плохой погоды": что известно

Синоптика оштрафовали из-за коррупции

В Тернополе на 68 тысяч гривен оштрафовали работницу областного гидрометцентра, которая продала предпринимательнице «справку о плохой погоде».

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области.

Как тернопольский синоптик решила заработать на «плохой погоде»

Как установил суд, в октябре 2025 года к должностному лицу гидрометцентра обратилась предпринимательница, которой требовались официальные подтверждения о ненадлежащих погодных условиях. Такие документы позволяли ФЛП претендовать на компенсацию от органов местного самоуправления за потерянный урожай.

Заведующая сектором, вместо официальной процедуры, предложила «решить вопрос». Цена услуги колебалась от 200 до 1200 долларов США, в зависимости от количества необходимых бумажек.

Следствие задокументировало два факта передачи неправомерной выгоды прямо в помещении гидрометеоцентра на улице Новый Свет в Тернополе:

1 декабря 2025 года — чиновница получила первые 600 долларов за три справки (о событиях ноября и февраля 2024 года);

13 января 2026 года — женщина забрала еще 600 долларов за пакет документов по «плохой погоде» в июле-октябре 2025 года.

Общая сумма взятки составила 1200 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составляло более 51 тысячи гривен.

Что рассказала обвиняемая синоптик

В суде обвиняемая полностью признала свою вину и искренне раскаялась. Она подтвердила, что брала деньги за влияние на коллег, которые изготавливали необходимые справки.

«Суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность виновной, ранее не судимой, наличие статуса лица с инвалидностью и многократность ее добровольных перечислений на нужды ВСУ еще до момента совершения преступления», — говорится в материалах суда.

Приговор суда

Суд признал женщину виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

Синоптика оштрафовали на 68 тысяч гривен.

Напомним, мать троих детей с Кировоградщины заставили вернуть государству 550 000 гривен материальной помощи