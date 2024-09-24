В Украине "остановили" мобилизацию некоторых мужчин: что известно

Народный депутат Алексей Гончаренко 23 сентября сообщил, что в Украине остановили мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте от 50 до 60 лет, а также ограниченно пригодных от 18 до 25 лет.

По словам нардепа, теперь призыв этих категорий граждан возможен только по письменному согласию или по индивидуальному мобилизационному распоряжению. Соответствующую директиву Командование Сухопутных войск направило во все Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, написал Гончаренко.

"Отдельное мобилизационное распоряжение это означает, что в отношении конкретного мужчины издано такое распоряжение Генштабом. По указанию всех данных. Какую нужно этому мужчине предъявить. То есть бусификация мужчин в возрасте 50-60 запрещается", — утверждает нардеп.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.

От Гончаренко известно, что этот документ уже направлен во все ТЦК и СП на исполнение и якобы касается запрета мобилизации мужчин от 18-25 лет без их согласия и мобилизации мужчин от 50-60 лет только по индивидуальному мобилизационному распоряжению.

Впрочем, по словам адвоката, дать оценку содержанию этой директивы невозможно.

“Однако следует отметить, что ни одна директива не имеет силы закона, а только рекомендательный характер, поскольку ни одна директива не может быть выше нормы закона. А органы военного управления не законодательный орган и не имеет полномочий своими решениями сужать или расширять действие норм законодательства”, — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Поэтому, чтобы эти ограничения действительно были реализованы на практике, Верховная Рада должна принять соответствующие изменения в профильное законодательство, в частности, в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, что в Украине не мобилизуют мужчин моложе 25 лет, не имеющих военного опыта и имеющих статус "призывников". Однако с "ограниченно пригодными" младше 25 лет вышла коллизия.

Мужчины до 25 лет, не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считаются призывниками, а не военнообязанными. Поскольку во время военного положения набора на срочную службу не было, их не мобилизовали. В противном случае мужчины до 25 лет, которые служили срочную или имели военную кафедру, или состоят на военном учете как военнообязанные, а не призывники, также подлежали мобилизации.

Также статус военнообязанного имеют лица, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и установили статус непригодных к военной службе в мирное время или ограниченно годных в военное время. Так что в отношении них не действует норма о "мобилизации от 25 лет".

Недавно в Ужгороде мобилизовали 22-летнего парня, хотя мужчины до 25 лет не подлежат мобилизации. В ТЦК со своей стороны объяснили, что поскольку молодой человек состоит на учете не как призывник, а как военнообязанный, то подлежит мобилизации.

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