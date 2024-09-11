В Украине осудили 7 коллаборантов, добровольно работающих на РФ: среди них Сальдо и жена Губарева

От 10 до 15 лет лишения свободы – такие приговоры получили коллаборанты.

Накануне в Одессе суд первой инстанции рассматривал дело семи предателей России, среди которых Владимир Сальдо и жена Павла Губарева – Екатерина. Обвиняемые признаны виновными в разграблении и захвате имущества "Укрпочты" на территории Херсощины.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Черняевой.

От 10 до 15 лет лишения свободы - такие приговоры получили коллаборационисты, которые во время оккупации Херсонщины участвовали в создании так называемой «Почты Херсона». В Одессе один из районных судов поставил точку в деле, фигурантами которого стали семь человек. На скамье подсудимых - никого. Все осужденные скрываются в России или на оккупированных врагом территориях.

В том числе и Владимир Сальдо, которого во времена оккупации Кремль назначил руководить захваченной частью Херсонщины. Он по данному делу осужден как организатор и получил - 12 лет с конфискацией имущества. Но по украинскому законодательству этот срок будет поглощен предыдущим - более суровым приговором. Год назад в этом же суде Сальдо за государственную измену приговорили к 15 годам - и тоже с конфискацией. За время, прошедшее с того приговора в Одессе уже даже успели продать часть его бывшего имущества - речь идет о двух квартирах.

Сальдо

Сегодня приговор получила и жена Павла Губарева Екатерина. За захват имущества и помещений "Укрпочты" в Херсонской области ее приговорили в совокупности к 12 годам заключения. Такой же срок получил экс-директор Херсонской "Укрпочты" Виктор Фирман.

Виктор Фирман.

"Они совместно организовались для захвата помещений, транспортных средств, оргтехники, имущества, оружия. Для того, чтобы получили к этому доступ получили это имущество и передали в собственность почты РФ. В цивилизованном мире эти лица не смогут передвигаться или иметь жизнь", - говорит судья районного суда г. Одесса Александр Гарский.

Еще четверо фигурантов дела - экс-работники "Укрпочты" Инна Горлачева, Татьяна Дубинина и Сергей Михнев, а также руководительница фейковой почты Крыма Елена Принь, получили по 10 лет за решеткой за пособничество государству-агрессору.

По словам свидетеля - оккупанты разграбили около двухсот семидесяти почтовых отделений. Забирали транспорт, оргтехнику и даже сдирали линолеум с пола. Защита осужденных намерена обжаловать приговор суда первой инстанции. Не потому, что не согласны, а из-за отсутствия обвиняемых в зале суда.

Полученные сроки будут считаться осужденным с того момента, как их задержат правоохранители.

Предатель Сальдо и жена Губарева получили приговор! В Одессе состоялся суд над коллаборантами

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 07:00 11 сентября. Облава на ТЦК в Прикарпатье. Заоблачные обстрелы Донбасса

Напомним, медик из Харькова заявил, что россияне "по-человечески относятся к украинцам", а он ждет РФ.

Читайте также: