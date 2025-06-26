ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
7727
1 мин

В Украине осудили боевого медика за уклонение от мобилизации: что известно

Мужчина в июле 2023 года уклонился от мобилизации, однако с мая 2025 года добровольно пошел на службу.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Мобилизация в Украине

В Одесской области к 1 году испытательного срока приговорили военного медика, который в 2023 году получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Раздельнянского районного суда Одесской области.

По данным суда, житель Одесской области в июле 2023 года получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал. Он отметил, что действительно получил повестку, однако тогда уклонился от мобилизации, поскольку был не готов и ухаживал за больной мамой. Когда женщина умерла, он был в подавленном состоянии, поскольку она была его семьей. Впоследствии он повторно прошел ВВК, которая признала его ограниченно годным. В мае 2025 года мужчина мобилизовался и служит боевым медиком.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

Напомним, в Украине к 1 году испытательного срока приговорили военного, который ранее получил повестку, однако не пришел в ТЦК.

