В Украине осудили предателей, которые наводили ракеты на аэродром в Ивано-Франковске – какой срок: видео

Ни один из предателей своей вины не признал, но спецслужбы чуть ли не по минутам разоблачили их шпионскую карьеру.

За госизмену к 13 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества осудили трех российских агентов, которые в первые часы полномасштабного вторжения помогли врагу обстрелять ракетами военный аэродром в Ивано-Франковске. Это 51-летняя киевлянка, 44-летний харьковчанин и 28-летний уроженец Запорожья. Ни один из них своей вины не признал. Но спецслужбы чуть ли не по минутам разоблачили их шпионскую карьеру. Детали – в сюжете ТСН.

Судебный зал переполнен – журналисты, многочисленный конвой. По делу, которое длилось более двух лет, выносят приговор – за государственную измену.

13 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Приговор один на троих. Женщина и двое мужчин помогли России в первые часы полномасштабного вторжения попасть ракетами в Ивано-Франковский аэродром. Военные аэродромы тогда были целью номер один врага.

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Российские спецслужбы завербовали их заранее – за материальную выгоду, установленную в суде во время следствия. Женщину еще в 2013-м нашли в Белоруссии. 44-летнего мужчину – за год перед полномасштабным вторжением – во французской Ницце, где он был прихожанином русской православной церкви. Его младшего напарника вербовали дистанционно в Украине.

Как рассказала спикер ГУ СБУ в Ивано-Франковской области Мария Рымарь, с кураторами и между собой они общались через тайные чаты в Телеграмм.

Завербованным за границей агентам россияне приказали вернуться в Украину. На старшего человека имели особый расчет. Для предателя создали легенду-прикрытие – путешествовать под видом "тревел-блогера" и открыто выкладывать снятые дроном видео инфраструктурных объектов в инстаграммах.

В Киеве он снимал мосты, подъезды к ним, развилки. В Харькове – комплекс зданий Госпрома. В Одессе – морской порт.

Позже они получили и свой приказ – готовить обстрел военного аэродрома.

"Женщина поселилась недалеко от глисады ивано-франковского аэродрома в декабре 2021 года. Она снимала и пересылала третьему сообщнику слеты и посадки военных самолетов, которые он должен был передавать куратору", – рассказала пресс-служба ГУ СБУ в Ивано-Франковской области.

А так называемый тревел-блогер, вооружившись перекодированным для беспрепятственных полетов в запретной зоне дроном, поселился в мотеле у аэродрома за два дня до полномасштабной войны. Именно он установил маячки, чтобы враг точнее попал.

Вражеские агенты еще успели передать в Россию отчет о результатах обстрела. А вот бежать в Европу – нет. Всех троих вскоре задержали сотрудники СБУ. Впрочем, своей вины ни один из осужденных не признал.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: 13 ЛЕТ ЗА решеткой для всех трех! Потому что навели ракеты на аэродром в Ивано-Франковске!

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