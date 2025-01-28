В Украине осудили студента, который отказался от мобилизации: подробности

После получения повестки житель Закарпатья поступил в колледж в Тернополе и получил отсрочку от мобилизации. Наказал ли его суд?

На Закарпатье к 3 годам лишения свободы приговорили 27-летнего мужчину, который получил повестку и чтобы избежать мобилизации пошел учиться в Тернопольский кооперативный профессиональный колледж по специальности "предпринимательство и торговля".

Об этом говорится в приговоре Межгорского районного суда Закарпатской области.

В материалах суда указано, что подсудимому сейчас 27 лет, он является начальником пункта предоставления финансовых услуг в одной из компаний и учится на третьем курсе колледжа в Тернополе. У мужчины также есть воинское звание "младший лейтенант".

Житель Закарпатья 12 июля 2023 года в помещении ТЦК получил повестку и должен был 17 июля 2023 года отправиться на военную службу. Однако призывник не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.

На судебных заседаниях адвокат подсудимого заявил, что его клиент "после совершения преступления пытается полностью изменить свой образ жизни, изменил круг общения, условия и образ своей жизни". Он также отметил, что у мужчины есть отсрочка от мобилизации из-за обучения в колледже.

Прокурор во время подготовительного заседания отметил, что "получение обвиняемым отсрочки от призыва в связи с его обучением в колледже, не свидетельствует о потере лицом общественной опасности". Он просил суд наказать

Суд отметил, что подсудимый предоставил справку от 21 августа 2023 года о том, что он начал обучение в колледже и получил отсрочку от мобилизации. Закончит обучение мужчина в июне 2025 года. Однако по мнению суда, это не освобождает жителя Закарпатья от ответственности за уклонение от мобилизации.

Материалы суда

23 января 2025 года Межгорский районный суд Закарпатской области признал 27-летнего мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил 5 повесток и избежал мобилизации.

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