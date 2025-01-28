В Украине осудили студента, который отказался от мобилизации: подробности

После получения повестки житель Закарпатья поступил в колледж в Тернополе и получил отсрочку от мобилизации. Наказал ли его суд?
На Закарпатье к 3 годам лишения свободы приговорили 27-летнего мужчину, который получил повестку и чтобы избежать мобилизации пошел учиться в Тернопольский кооперативный профессиональный колледж по специальности "предпринимательство и торговля".
Об этом говорится в приговоре Межгорского районного суда Закарпатской области.
В материалах суда указано, что подсудимому сейчас 27 лет, он является начальником пункта предоставления финансовых услуг в одной из компаний и учится на третьем курсе колледжа в Тернополе. У мужчины также есть воинское звание "младший лейтенант".
Житель Закарпатья 12 июля 2023 года в помещении ТЦК получил повестку и должен был 17 июля 2023 года отправиться на военную службу. Однако призывник не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.
На судебных заседаниях адвокат подсудимого заявил, что его клиент "после совершения преступления пытается полностью изменить свой образ жизни, изменил круг общения, условия и образ своей жизни". Он также отметил, что у мужчины есть отсрочка от мобилизации из-за обучения в колледже.
Прокурор во время подготовительного заседания отметил, что "получение обвиняемым отсрочки от призыва в связи с его обучением в колледже, не свидетельствует о потере лицом общественной опасности". Он просил суд наказать
Суд отметил, что подсудимый предоставил справку от 21 августа 2023 года о том, что он начал обучение в колледже и получил отсрочку от мобилизации. Закончит обучение мужчина в июне 2025 года. Однако по мнению суда, это не освобождает жителя Закарпатья от ответственности за уклонение от мобилизации.
23 января 2025 года Межгорский районный суд Закарпатской области признал 27-летнего мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Напомним, мужчина получил 5 повесток и избежал мобилизации.
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