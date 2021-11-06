В Украине от COVID-19 умерло рекордное количество людей: какие причины и когда "ковидная" волна пойдет на спад

В Украине от COVID-19 умерло рекордное количество людей: какие причины и когда "ковидная" волна пойдет на спад

Больницы от наплыва пациентов захлебываются повсеместно.

За последние сутки COVID-19 убил 793 человека. Такой статистики не было с самого начала пандемии. На Херсонщине, Днепропетровщине и Киевщине — летальных исходов больше всего. Более 5 тысяч больных госпитализировали.

Об этом 6 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В отделении для "ковидных" больных Бучанской больницы в Киевской области нет легких пациентов. Большинству из них говорить очень тяжело.

По словам врача-инфекционистки Яны Подлужной, во время разговора теряются силы, у больных появляется одышка, падает сатурация.

Из 32 коек нет ни одной свободной. В больнице признают, что вынуждены отказывать в госпитализации.

Все пациенты кислородозависимы. Чтобы бесперебойно производить лекарство номер один, на территории Бучанской больницы целая кислородная станция. Каждый час отсюда в палаты перекачивают до 80 литров кислорода: кому-то нужно 5 литров, кому-то 15.

Во время предыдущих волн пандемии не было такой потребности в кислороде. Состояние пациентов ухудшалось не столь стремительно. На больничных койках меньше лежало молодежи. Агрессивность вируса "Дельта" – это первая причина столь высокой статистики смертности. Сейчас Украина по этому показателю вторая в Европе. Там хоть и болеют, но имеют гораздо более низкий показатель госпитализаций и смертей. Ибо больше вакцинированных. Такая же ситуация и в Израиле.

"В Израиле заболело миллион 300 человек. А умерло около 7 тысяч. Это составляет 0,5%. Это один из самых низких уровней в мире", — отмечает израильский врач-реаниматолог Борис Брыль.

Также читайте Популярные вакцины от коронавируса теряют эффективность против нового штамма - исследование

А в Украине вдобавок к низкой вакцинации, еще и избирательность самих больниц. Так врач-анестезиолог с Одесщины Иван Черненко написал в соцсети пост о том, как некоторым больницам выгодно делать себе хорошую статистику. И потому пациенты, для которых не нашли койки в больнице, умирают дома.

"Обычно никто не хочет заниматься тяжелыми пациентами. Понятно, что больнице лучше класть легких или средних пациентов: на них меньше затраты. Десять умерших на сто пациентов и 10 умерших на 200 пациентов — это разная статистика", — отметил он.

В их больнице, уверяет, в госпитализации не было отказано ни одному пациенту. К ним часто попадают с сопутствующими заболеваниями. И это тоже одна из причин смертности. Сейчас в Украине в результате коронавируса ежедневно умирают в среднем шестьсот человек. Выше этой отметки, по прогнозам аналитиков, смертность прыгнуть не должна.

Коронавирус в Украине: за последние сутки от COVID умерли 793 человека

"Сегодня первый день, когда спадает недельное количество госпитализаций и падает ежедневное количество новых случаев. Это очень хороший знак. Украина по случаям госпитализаций начинает выходить на плато, то есть начинается стабилизация. Это впервые за последние 2-3 месяца", — заявил руководитель Центра экономики. здоровье Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Тем временем во Львове дополнительно разворачивают еще 50 коек в блоке интенсивной терапии.

"Если во время прошлой волны мы имели 500-600 пациентов, из которых 25-30 максимум нуждались в интенсивной терапии, то на сегодняшний день из 460 пациентов, которые есть в стационаре, нуждаются в интенсивной терапии почти 100 пациентов", — отмечает заведующая реанимацией Львовской больницы скорой помощи Наталья Матолинец.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним:

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий рассказал, что ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине может привести к медицинскому коллапсу в регионах. Количество госпитализаций с COVID-19 может возрасти до 8 тысяч человек в сутки, поэтому из-за нехватки мест в больницах будут разворачивать мобильные госпитали.

в регионах. Количество госпитализаций с COVID-19 может возрасти до 8 тысяч человек в сутки, поэтому из-за нехватки мест в больницах будут разворачивать мобильные госпитали. А медики из Бразилии и Канады обнаружили, что прием антидепрессанта флувоксамина на треть снижает риск госпитализации у людей с коронавирусом и хроническими заболеваниями.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку