В Украине от курения ежегодно умирает 85 тысяч человек: Ляшко объяснил, почему нужно отказаться от табака и IQOS

Каждая десятая смерть от болезней сердца вызвана курением.
Ежегодно более 8 млн человек в мире умирают из-за болезней, вызванных употреблением табака. А в Украине курение уносит в среднем 85 тысяч жизней в год. В этой связи глава Минздрава призвал правительство как можно быстрее принять во втором чтении антитабачный законопроект.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал на брифинге 18 ноября.
"Безопасного курения не существует. Каждая десятая смерть от болезней сердца вызвана им. Курение является одним из ключевых факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов", - подчеркнул Ляшко.
Глава Минздрава уточнил, что альтернативные способы употребления табака (электронные сигареты или IQOS) не являются более безопасными.
"Курение — это опасная для здоровья привычка, поэтому необходимо делать все возможное, чтобы дальше уменьшать тенденцию к потреблению табака, в том числе и подростков. Поэтому обращаюсь к народным депутатам как можно быстрее принять во втором чтении антитабачный законопроект № 4358", — указал Виктор Ляшко .
Основные нововведения, которые предлагает этот законопроект:
- курение устройств для нагрева будет запрещено во всех местах как это с сигаретами (в том числе школы, больницы, заведения питания, рабочие места) — бездымная среда в Украине будет сохранена;
- медицинские предупреждения на упаковках сигарет будут иметь картинку с обеих сторон и увеличатся до 65%;
- внедряется запрет продажи сигарет и табака для самокруток с разнообразными вкусами (например, фруктов или сладостей) — сейчас это приманка для привлечения детей к курению;
- запрещается продажа табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) несовершеннолетним.
"Курение является фактором риска для любой инфекции дыхательных путей. А у нас, напомню, продолжается эпидемия коронавирусной болезни. Сегодня заболело 20 591 украинец, в больницы было госпитализировано 3907 пациентов. Поэтому нужно делать все, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье" я ваших близких", — подытожил Ляшко.
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