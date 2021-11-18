В Украине от курения ежегодно умирает 85 тысяч человек: Ляшко объяснил, почему нужно отказаться от табака и IQOS

В Украине от курения ежегодно умирает 85 тысяч человек: Ляшко объяснил, почему нужно отказаться от табака и IQOS

Каждая десятая смерть от болезней сердца вызвана курением.

Ежегодно более 8 млн человек в мире умирают из-за болезней, вызванных употреблением табака. А в Украине курение уносит в среднем 85 тысяч жизней в год. В этой связи глава Минздрава призвал правительство как можно быстрее принять во втором чтении антитабачный законопроект.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал на брифинге 18 ноября.

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"Безопасного курения не существует. Каждая десятая смерть от болезней сердца вызвана им. Курение является одним из ключевых факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов", - подчеркнул Ляшко.

Глава Минздрава уточнил, что альтернативные способы употребления табака (электронные сигареты или IQOS) не являются более безопасными.

"Курение — это опасная для здоровья привычка, поэтому необходимо делать все возможное, чтобы дальше уменьшать тенденцию к потреблению табака, в том числе и подростков. Поэтому обращаюсь к народным депутатам как можно быстрее принять во втором чтении антитабачный законопроект № 4358", — указал Виктор Ляшко .

Основные нововведения, которые предлагает этот законопроект:

курение устройств для нагрева будет запрещено во всех местах как это с сигаретами (в том числе школы, больницы, заведения питания, рабочие места) — бездымная среда в Украине будет сохранена;

медицинские предупреждения на упаковках сигарет будут иметь картинку с обеих сторон и увеличатся до 65%;

внедряется запрет продажи сигарет и табака для самокруток с разнообразными вкусами (например, фруктов или сладостей) — сейчас это приманка для привлечения детей к курению;

запрещается продажа табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) несовершеннолетним.

"Курение является фактором риска для любой инфекции дыхательных путей. А у нас, напомню, продолжается эпидемия коронавирусной болезни. Сегодня заболело 20 591 украинец, в больницы было госпитализировано 3907 пациентов. Поэтому нужно делать все, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье" я ваших близких", — подытожил Ляшко.

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