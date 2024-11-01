В Украине от опасных болезней ежегодно умирают 400 тысяч человек: медики сделали заявление

Страхи, тревожность, стрессы и депрессии, связанные с войной – все эти факторы негативно влияют на наш организм. Бьют в частности по сердечно-сосудистой системе. Страдают и гражданские, и военные – даже те, кто считал себя абсолютно здоровыми.

Как сделать нацию более здоровой и какие инновационные методы лечения внедрить в Украине — говорится в материале корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Станиславу Чирве всего несколько дней назад в столичном центре кардиологии и кардиохирургии сделали операцию на сердце. Что с сердцем не так 49-летний Станислав понял во время прохождения службы в военно-воздушных силах. В ряды ВСУ его мобилизовали в начале года. Говорит, что до того — чувствовал себя хорошо. Подозревает: признаки дали повышенные физические нагрузки и стресс.

Станислав Чирва

У мужчины обнаружили врожденный порок, который долго не давал о себе знать. Если бы не обратился вовремя – Станислав мог бы умереть.

Вредные привычки, наследственность и стрессы, вызванные войной – ежегодно сердечно-сосудистые заболевания уносят жизни более четырехсот тысяч наших граждан. Инсульты и инфаркты — убивают или приводят к инвалидизации чаще всего. Чтобы изменить эту статистику, в Украине постоянно внедряют различные программы профилактики и бесплатного лечения. А пациентов с приступами доставляют в определенные больницы, имеющие оборудование для оказания качественной неотложной помощи.

"Недавно мы анализировали по инсультам. 2018 год только 0,5% делали тромболизисы. То есть, вводилось лекарственное средство, которое растворяло тромб. По европейским стандартам этот показатель должен составлять 15% к 2030 году", — сказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Что еще можно сделать, обсуждали специалисты в Центре кардиологии и кардиохирургии на 19 украинском форуме.

В Украине от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирает 400 тысяч человек

"Мы пытались пригласить наших друзей, таких топовых специалистов", — говорит заведующий кардиохирургией для взрослых Центра кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины Сергей Варбанец.

Но и у наших врачей есть чему поучиться. Ибо известны они во всем мире. К примеру, гендиректор центра Илья Емец – единственный украинец, который на днях в Чикаго стал почетным членом авторитетнейшей в мире американской организации хирургов по врожденным порокам сердца.

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