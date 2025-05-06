В Украине отгуляли уникальную лемковскую свадьбу, чтобы собрать помощь на ВСУ: видео

Свадьба волонтеров / © ТСН

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Волонтер Наталья Прилуцкая, которая с 2014 года помогает армии, устроила со своим избранником канадцем Алексом традиционную лемковскую свадьбу для сборов на дроны и пикапы для Сил обороны. Пара вместе уже давно. Но отпраздновать решили только сейчас.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Традиционную лемковскую свадьбу отпраздновали на поляне этнокомплекса «Украинское село», что на Киевщине.

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Девушки из фольклорной группы занимаются плетением венков — древняя украинская традиция лемков, чтобы украсить праздничный каравай и украсить головы молодоженов. Правда, сами цветы должна была бы собирать невеста с дружками в лесу. Но сейчас в лесах Киевщины еще не слишком безопасно. Поэтому растения купили.

Невесты Наталья и Алекс / © ТСН

Рядом стучат молотками. Гости готовят свадебные полотенца.

«Дерево жизни, петушки, цветы. Бесконечники. Вода. Дерево рода. Петушки были еще символом воскресения и изобилия», — говорят они

Такие же символы и вшиты в свадебную одежду молодоженов.

«К счастью, как всегда. Всё в украинском стиле. Только к счастью и судьбе. И на победу», — говорит невеста Наталья Прилуцкая.

Избранник Натальи Прилуцкой — канадец с украинскими корнями Алекс. Они с 2014 года волонтеры и помогают украинским войскам. Поэтому и неудивительно, что и в свадебной одежде есть то, что напоминает о силах обороны — ожерелье ручной работы.

«Я его не видела на самом деле. Мне его одевали без зеркала, и я его еще не видела. Там монеты ВСУ должны быть всеми бригадами», — говорит невеста.

Пара уже долгое время вместе, но вступить в брак решили только сейчас.

«У его семьи трагическая судьба. Он из лемков, это нация, вырванная с корнями и разбросанная по миру. Чтобы возродить эти традиции я придумала такой подарок для своего мужа и для детей наших. Чтобы познакомить с украинскими традициями, с лемковскими традициями», — говорит Наталья Прилуцкая.

И в этих традициях очень много игры музыкантов, пения и подносов. Как и возведено на украинских свадьбах. Под них украшают свадебное деревце — символ супружеской жизни. У лемков это елка. И чем больше лент гости навязают, тем счастливее будет брак.

Все подаренные деньги молодожены решили передать ВСУ. Купить пикапы и дроны.

«Вот здесь собирают донаты, прямо на монобанке. Вы тоже можете приобщиться к подарку и задонать на ВСУ вот по этому кьюар-коду, который видите на экране», — говорит Юлия Кириенко.

QR-код для донатов / © ТСН

Не только донаты, но и подарки молодожены принимают тоже для войска. И сами армейцы шлют поздравления с передовой.

Но пока украшали свадебное деревце — невесту Наталью украли. Освободить ее помогает казацкая сабля и зажигательный традиционный танец жениха. Впоследствии на молодоженов надевают барвенковые венки, наряжают саблю, которую держит дружка и дочь Алекса. И хоругви и дружки невест ведут молодых к алтарю — для свадебного обета. Свадьба совершенна. Среди войны родилась большая украино-канадская семья. Дети обнимают родителей-молодых.

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