В Украине открылась первая новогодняя локация: под Киевом заработала резиденция нового волшебника Доброчара

Он уже начал принимать детей и пожелания от них.
Под Киевом в Добропарке (с Мотыжин, Макаровского района (Житомирская трасса, 29 км) уже можно почувствовать рождественско-новогоднюю атмосферу. Здесь заработала резиденция нового украинского волшебника Доброчара.
О пожеланиях маленьких украинцев 4 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.
В субботу здесь торжественно с фейерверками и детским хором "Струмочок" из Житомира зажгли елку.
Площадь Резиденции составляет 780 кв. Каждая ее комната окутана таинственной атмосферой настоящего Рождества. В резиденции посетителей встречают помощники Доброчара – сказочные эльфы Добрики, которые проведут гостиной Волшебника. Сам Доброчар ждет в своем кабинете, чтобы поздравить с праздниками и подарить сладкий гостинец.
Вокруг Резиденции Доброчара расположен парк из пятидесяти световых 3D-фигур разного размера: снеговики, олени, пингвины, игрушки, новогодние сказочные герои и аттракционы.
На территории можно попробовать вкусные блюда и согревающие напитки, а на выходе из Резиденции — приобрести сувенирную продукцию в память о зимнем отдыхе за городом.
Парк работает с 10:00 до 20:00, Резиденция Доброчара открыта с 11:00 до 20:00 со вторника по воскресенье. Понедельник – выходной.
Стоимость билета для посещения парка и Резиденции — 350 грн, льготный — 250 грн. Для детей до 4 лет, детей с инвалидностью (до 18 лет), детей-сирот (до 16 лет) – бесплатно.
О том, где искать самые невероятные сказочные приключения в Киеве в холодный сезон 2021/2022 – в нашем материале.
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