В Украине открылась первая новогодняя локация: под Киевом заработала резиденция нового волшебника Доброчара

В Украине открылась первая новогодняя локация: под Киевом заработала резиденция нового волшебника Доброчара

Он уже начал принимать детей и пожелания от них.

Под Киевом в Добропарке (с Мотыжин, Макаровского района (Житомирская трасса, 29 км) уже можно почувствовать рождественско-новогоднюю атмосферу. Здесь заработала резиденция нового украинского волшебника Доброчара.

О пожеланиях маленьких украинцев 4 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.

В субботу здесь торжественно с фейерверками и детским хором "Струмочок" из Житомира зажгли елку.

Площадь Резиденции составляет 780 кв. Каждая ее комната окутана таинственной атмосферой настоящего Рождества. В резиденции посетителей встречают помощники Доброчара – сказочные эльфы Добрики, которые проведут гостиной Волшебника. Сам Доброчар ждет в своем кабинете, чтобы поздравить с праздниками и подарить сладкий гостинец.

Вокруг Резиденции Доброчара расположен парк из пятидесяти световых 3D-фигур разного размера: снеговики, олени, пингвины, игрушки, новогодние сказочные герои и аттракционы.

На территории можно попробовать вкусные блюда и согревающие напитки, а на выходе из Резиденции — приобрести сувенирную продукцию в память о зимнем отдыхе за городом.

Парк работает с 10:00 до 20:00, Резиденция Доброчара открыта с 11:00 до 20:00 со вторника по воскресенье. Понедельник – выходной.

Стоимость билета для посещения парка и Резиденции — 350 грн, льготный — 250 грн. Для детей до 4 лет, детей с инвалидностью (до 18 лет), детей-сирот (до 16 лет) – бесплатно.

Под Киевом заработала резиденция нового украинского волшебника Доброчара

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