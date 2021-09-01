В Украине отмечают День знаний: как заведения начнут учебный год

Обучение начнется в традиционном формате.

Сегодня, 1 сентября, в Украине празднуют День знаний — в школах прозвучит первый звонок.

Как пройдет праздник Первого звонка и как начнется учебный год, рассказали в Сніданку з 1+1.

Праздничные линейки не являются обязательными, говорят в Минобразования. Школы Одессы решили не проводить праздничные мероприятия. В Чернигове торжества оставили только для первых классов, а для остальных учеников праздничные уроки пройдут отдельно в классах. Власти Львова просят проводить празднование небольшими группами.

Также читайте В Минобразования рассказали, как школы начнут обучение в сентябре

Этот учебный год в Украине стартует в обычном режиме. Сейчас не будет никакой дистанционки. Дети будут учиться в классах. Однако, если регион переходит к "желтому", "оранжевого" или "красного" карантинного уровня, то работать в очном режиме смогут только те заведения, где вакцинированы 80% педколлектива. Где еще прививки сделала меньшее количество учителей, обучение будет в зминашому режиме. Дистанционно уроки проводить только в "красных" зонах, если указанное количество учителей и других работников не привилась — это требования Минздраве.

Во время уроков ученики смогут без масок независимо — или это молодые, или старшие классы. Впрочем, на перемене, в коридорах, в столовой, на входе в школу дети от 12 лет должны надевать средства индивидуальной защиты.

Если с садами и школами условия обучения четкие и фактически для всех одинаковы, то высшие учебные заведения решают самрстийно, как будет происходить обучение. Так, смешанный формат обучения могут ввести в Киево-Могилянской академии: на первом курса продолжат очные и заочные лекции, а старшие курсы пойдут на дистанционку. В столичноум КПИ с дистанционного обучения начнут первокурсники, а уже после заселения в общежития, обучение будет в смешанном режиме: практические занятия будут проходить в аудиториях, а лекции — через видеосвязь.

Например, в Харьковском национальном университете Каразина готовятся к очному формата обучения. В офф-лайн перейдут студенты Львовской политехники и университета Франко. К слову, ситуация отличается в зависимости от региона. Специалисты припукають, что что определенную ясность студентам администрации вузов дадут в течение первой недели.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку