В Украине отстроили многоэтажку, которую ракетами обстреляли россияне: фото

Дом после восстановления / © ТСН

Реклама

В Сергеевке Одесской области завершили восстановление девятиэтажки, которую летом 2022 года разрушила российская ракета. Три изуродованных подъезда реконструировали, укрепили конструкции, возвели новые внутренние перекрытия и сделали ремонт в квартирах.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Черняевой.

Местная жительница Оксана говорит, после прилета уехала с дочкой за границу, но очень тянуло домой, поэтому уже через полгода вернулась и снимала в Сергеевке жилье. Ждала восстановления своего дома. Как только разрешили — с дочкой, кошкой и хомяком пришла в квартиру ночевать.

Реклама

Россияне ударили по Сергеевке тремя ракетами в ночь на 1 июля 2022 года. Одна из ракет попала в многоэтажку. Шестнадцать жителей дома погибли. Один подъезд был разрушен почти до основания, еще два — сильно повреждены.

Последствия ракетного удара / © ТСН

Восстановление многоэтажки начали в конце 2023 года за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Конструкцию дома полностью восстановили, проложили все коммуникации, фасад — утеплили, крышу — отремонтировали. В подвале обустроили хранилище. Делали как для себя, говорит прораб Игорь. Собственно, так оно и есть: он и сам жил в первом подъезде этого дома. Во время взрыва чудом уцелел, а сейчас — работает на восстановлении.

Ремонтники учитывали пожелания жильцов каждой квартиры. Делали перепланировку или другим способом осовременивали пространство домов. Жители говорят — дом в лучшем состоянии, чем был до трагедии.

«Нашли специалистов, сделали профессиональный проект, качественный, очень было много усилий. Стоимость квартир в этом доме выросла в два раза это — лучший индикатор того, как люди оценивают работу», — говорит глава Агентства восстановления Украины Сергей Сухомлин.

Реклама

Технические решения, которые применили для восстановления многоэтажки в Сергеевке, в частности, по инклюзии, энергонезависимости и энергоэффективности, отныне будут использовать по всей Украине.

Стоило восстановление около ста миллионов гривен. Подрядчик обещает полностью завершить строительные работы в ближайшее время. В дом уже подвели свет и воду.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 15:00 новости 23 июня. разбор завалов в Киеве! ЗЕЛЕНСКИЙ В БРИТАНИИ