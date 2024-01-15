В Украине овладели новой технологией протезирования тяжелораненых: что о ней известно и сколько стоит

Украинские хирурги овладели технологией протезирования, которой не было в Украине до полномасштабного вторжения. Речь идет об остеоинтеграции. Это когда имплант вживляется в кость. А к нему уже крепят протез. Эта технология подходит только для очень тяжелых раненых и военных, кому невозможно сделать протез классическим способом.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Военному необходима функциональная рука, чтобы вернуться на службу

У Сергея высокая ампутация руки. Более 9 месяцев назад на Донбассе в него попал обломок танкового снаряда. Множественные ранения спины, легких, оторванная рука. Ранение было настолько сложным, чтобы спасти пехотного снайпера его оперировали каждые два-три дня в течение месяца.

Имплант

Когда культя так коротка, то чтобы сделать классический протез надо смастерить массивную конструкцию на плечо. Она держится на натирающих ремнях и протезом сложно пользоваться.

Сергею требуется не просто протез, а функциональная искусственная рука. И у него две главные цели – уверенно держать на руках своего третьего недавно родившегося ребенка, а также стать инструктором в учебном центре.

"Я дальше иду служить. 100%. Без вариантов", – говорит он.

Военный Сергей

Хирурги объяснили, как проходит операция

Хирург Александр Галузинський говорит, что воину таки установят функциональную искусственную руку. Он пояснил, что для этого в коротком остатке кости руки специальными инструментами сделают резьбу и установят имплант. На этот имплант после заживления и будет одеваться протез.

"Вся операция проходит под контролем рентген аппарата. Это делается для того, чтобы максимально правильно вживить имплант и не ошибиться ни на один миллиметр", - говорится в сюжете ТСН.

Украинские врачи оперируют под наблюдением Рикарда Бранемарка. Это самый известный шведский хирург-ортопед. Его отец Пер-Ингвар Бранемарк начал использование титановых имплантов в стоматологии. А уже сын продолжил дело, но в травматологии.

Рикард Бранемар подчеркивает, что этот метод можно использовать только, когда пациенту не подходит традиционное протезирование.

Рикард Бранемарк

Если можно обойтись без операции, то надо обходиться без операции. Если можно обойтись без импланта в теле, то надо обходиться", — пояснил украинский врач.

Остеоинтеграцию прошли уже 17 военных – государство ее не оплачивает

Сейчас в Украине остеоинтеграцию прошли уже 17 военных. Из них две операции, в начале января, украинские хирурги сделали сами, без помощи западных коллег.

Эти хирургические вмешательства сложные, дорогостоящие и государство их не оплачивает. Имплант стоит от 20 тысяч евро и деньги для каждого военного собирает благотворительный фонд.

По этому коду вы можете присоединиться к сбору.

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Военный прошел остеоинтеграцию и теперь учится заново ходить

Чем раньше раненый становится на ноги или начинает работать плечом, остатком руки, тем успешнее будет реабилитация. В случае Сергея Коцюбы было упущено почти полтора года. После высокой ампутации в сентябре 2022 года он прошел традиционное протезирование, но ходить так и не смог.

"Максимально неудобно. Очень сильно давил, нарезал прямо. Банально собраться выйти в магазин меня занимало минимум полчаса. Если он там съедет буквально на пол сантиметра в сторону, тоже не пойдешь. Я пытался привыкнуть, но", - объясняет защитник.

Сергей Коцюба

Пришлось отказаться он обычного протеза и пройти остеоинтеграцию. Имплант уже врос в кость. ТСН встретилась с Сергеем через две недели. Он занимается с реабилитологом. И это его первые шаги на двух ногах почти за полтора года. Он еще опирается на костыли, потому что мозг настолько отвык от походки, что едва воспринимает новую реальность.

"Самая большая разница, что я его вообще чувствую даже по фантомным ощущениям - у меня нога все время согнута, а тут как-то на протезе выпрямляется и ощущается как своя. Чувствую разные виды поверхности тверже мягче чувствует когда есть какие-то не ровности", - говорит воин.

Операция

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Остеоинтеграция: Украинские хирурги совершили медицинский прорыв в протезировании тяжелораненых

Напомним, в этом году киевские врачи-отоларингологи совершили несколько уникальных операций, а именно – военному восстановили нос, который был оторван во время боев.

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