В Украине ожидается мокрый снег: синоптики ошеломили прогнозом для нескольких областей

В Украине может выпасть мокрый снег

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В Украине на Драгобрате выпал снег. Обильные осадки там продолжаются уже несколько дней и не тают. На следующей неделе мокрый снег может выпасть также и в западных и северных областях Украины.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Кроме того, на Драгобрате и днем, и ночью держится мороз. Уже выпало добрых 10 сантиметров — побелели деревья и земля. Впрочем, об открытии лыжного сезона пока речь не идет. А спасатели обращаются к туристам с просьбой быть крайне осторожными и по возможности воздержаться в эти дни от поездок в горы.

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Уже с начала следующей недели ожидается похолодание и на остальной территории Украины. В конце следующей недели на западе и севере страны может выпасть мокрый снег с дождем. По крайней мере, об этом свидетельствует прогностическая карта Укргидрометцентра.

Однако там отмечается, что это долгосрочный прогноз, который требует уточнений, и поэтому он может измениться.

«Температура будет понижаться. Это понижение принесет с собой местами осадки смешанной фазы. Прежде всего это в высокогорье Карпат во время прохождения атмосферных фронтов со 2 по 5 ноября. Там возможны осадки в виде мокрого снега. На равнинной территории также возможны осадки в виде мокрого снега. Это касается запада и севера Украины», — сообщили в Укргидрометцентре.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 28 ОКТЯБРЯ! НЕПРИВЫЧНАЯ ТИШИНА в Херсоне! БЮДЖЕТ-2027 и похолодание в областях!

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