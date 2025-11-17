В Украине ожидается снег: синоптики шокировали прогнозом погоды на неделю

В Украине уже на этой неделе возможен сне / © УНИАН

В Украине на этой неделе ожидается неустойчивая погода: возможны штормы, дожди и потепления.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Уже сегодня температура воздуха в большинстве регионов поднимется до +15 градусов. Теплее всего будет на юге — там ожидается 17 градусов тепла.

Несмотря на это, синоптики советуют иметь под рукой теплую одежду и головные уборы, потому что сильные порывы ветра будут буквально сбивать с ног. В частности, о первом, «желтом» уровне опасности предупреждают Винницкую, Житомирскую и западные области. Там штормовые порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Однако уже во вторник к ураганам добавятся еще и дожди. А ощутимое снижение температурных показателей с минусом ночью и кое-где с возможным снегом — ожидается уже со среды, 19 ноября.

Ранее синоптик сообщила, что в ноябре не стоит ожидать рекордных морозов.

