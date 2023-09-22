В Украине ожидается вспышка опасной инфекции: что известно о болезни и как вакцинироваться

Вакцинироваться могут даже те, кто "купил" справку о прививках раньше.

В Киеве зафиксировали первый случай кори — заболел 13-летний ребенок, не имевший прививки КПК. До 3 лет – у нее были противопоказания. А потом – родители просто отказались делать прививки. Ребенок учится в одной из киевских гимназий: где с ним контактировали 34 ученика. Случаев заболевания корью — в этом году стало в пять раз больше, чем в прошлом. Украина – на пороге вспышки этой инфекционной болезни. При этом более 260 тысяч детей в Украине пропустили прививку от кори.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Родители по возвращении за границы делают детям прививку от кори

Богдан после уроков с матерью пришли на вакцинацию. Богдану 8. И из-за войны он пропустил прививку КПК, которую по протоколу делают в 6 лет. Но с 24 февраля 2 года они переезжали из страны в страну.

В августе вернулись в Украину и получили звонок от своего домашнего врача. Такую прививку, которую полученную не вовремя ныне называют догоняющей вакцинацией.

"Дети должны получить две прививки вакциной КПК: в 1 год и в 6 лет. Если ребенок пропустил плановую прививку, нужно догнать ее как можно быстрее. Детям старше 6 лет, не имеющим никакой прививки КПК, рекомендовано ввести две дозы вакцины с интервалом между ними не менее 1 месяца", – говорит корреспондентка ТСН.

Кир / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Кир / Фото: Министерство здравоохранения Украины

Прививку можно сделать в любом регионе

Семейные врачи и педиатры просматривают карточки своих пациентов и почти у каждого ребенка до 6 лет видят пробелы в календаре прививок.

Более 260 000 детей в стране не имеют второй или никакой дозы вакцины от кори. Среди этих семей — традиционно те, кто отказывается от вакцинации из-за своих убеждений. Но и широкомасштабное вторжение оказывает свое влияние. Из приграничных регионов выехало немало врачей и просто физически нет возможности привиться. Миллионы перемещенных семей, которые не следят за здоровьем детей, или не имеют контакта со своими врачами и думают, что не могут привиться.

"Если вы имеете статус ВПЛ, чтобы прививать детей не нужно перезаключать соглашение с семейным врачом, достаточно просто прийти в ближайшую амбулаторию", — говорит инфекционист Федор Лапий.

Федор Лапий / Фото: ТСН

За границей вакцинация обязательна

Правда, часть семей с детьми из-за границы вернулись вакцинированные. Даже те, кто никогда этого в Украине не делал, в других странах столкнулись с жесткими требованиями по защите здоровья детей.

"Если ребенок не вакцинирован, он ограничен в своих правах — его не пускают в садики и в школу", — говорит медик.

На Черниговщине не будут допускаться в школы и садики без прививки

В Черниговской области по требованию санитарного врача не допускаются к очного обучения в садах и в школах, если есть пробелы в календаре прививок. В области почти 4 тысячи детей не были вовремя привиты от кори. При этом здесь уже есть первые случаи заболевания корью, которых не фиксировали более 4 лет. А вирус очень быстро распространяется. 9 из 10 детей при контакте с больным – инфицируются.

"Мы находимся на пороге большой вспышки кори. У нас достаточно низкий уровень вакцинации на уровне 80-85%. Во-вторых, есть определенная цикличность вспышек – каждые 2-6 лет", – говорит инфекционист Федор Лапий.

Украина на пороге вспышки этой болезни - новый случай уже в Киеве

За два года в Украине заболело 100 тысяч человек: 50 — умерли

Последняя вспышка кори в Украине была в 2017-2019 годах. Тогда заболело более 100 тысяч детей и взрослых. Полсотни умерло. Чтобы защитить ребенка достаточно двух прививок КПК в год и 6 лет.

В настоящее время в кабинетах прививки вакцина американского производства. Можно прививаться даже тем, кто купил справку, прививки не сделал, но сейчас хочет обезопасить ребенка.

90 тысяч детей, что пропустить вакцинацию, уже ее догнали. Но уровень коллективного иммунитета сейчас не превышает – 80%, для защиты нужно – 95%. А именно количество привитых в обществе определяет насколько масштабной может быть вспышка кори в Украине.

Напомним, в Украине корью уже заболело вчетверо больше людей, чем за весь прошлый год.

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