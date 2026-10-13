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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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В Украине ожидается вспышка опасных заболеваний: медики предупредили об опасности и перечислили симптомы

В Украине лабораторно подтвердили первые случаи гриппа. Врачи прогнозируют тяжелый эпидемический сезон из-за новых мутировавших штаммов А и Б, а также дефицита обновленных вакцин.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Украине регистрируются первые случаи гриппа

В Украине регистрируются первые случаи гриппа

В Украине лабораторно подтвердили первые случаи гриппа, что, по оценкам специалистов, является слишком ранним началом эпидемиологического сезона.

Врачи прогнозируют, что новый эпидемический сезон будет значительно тяжелее, чем в прошлом году. Помимо традиционных ОРВИ и COVID-19, в стране будут циркулировать новые мутировавшие штаммы гриппа типов А и Б.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Проблемы со поставками и дефицит вакцин

В связи с высокой изменчивостью вирусов Всемирная организация здравоохранения рекомендовала кардинально обновить состав противогриппозных вакцин. В ответ на это фармацевтические производители полностью изменили состав препаратов — отныне вакцина обеспечивает защиту от трёх обновлённых штаммов.

Из-за необходимости переналадки производства фармацевтические предприятия не успевают изготовить достаточное количество инъекций в запланированные сроки. О существенных задержках с поставками препаратов уже официально заявили Великобритания и Германия.

Украина никогда не входила в число приоритетных стран по закупке и поставке этих сывороток. В украинских аптеках обновленные препараты ожидаются только в конце октября. В целом речь идет о закупке 400 тысяч доз, что позволит вакцинировать примерно 1% населения. Государство планирует обеспечить бесплатной вакцинацией только медицинский персонал.

Кому обязательно следует сделать прививку?

Иммунологи предупреждают: мутировавшие вирусы гриппа типов А и Б в этом году могут оказаться гораздо более агрессивными. Специалисты настоятельно рекомендуют сделать прививку людям из групп риска сразу же после появления вакцин в розничной продаже.

Для сравнения: в течение прошлого эпидемического сезона гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели более 4 миллионов украинцев. В результате тяжелых осложнений скончались 200 пациентов.

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