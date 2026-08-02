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В Украине ожидают новый скачок цен: экономист назвал главные причины инфляции в августе
Экономисты прогнозируют ускорение инфляции в августе.
В августе инфляция в Украине может ускориться из-за подорожания горючего, девальвации гривны, а также роста стоимости проезда и централизованной поставки холодной воды. В то же время, другие эксперты считают, что рост цен будет умеренным благодаря сезонному удешевлению агропродукции.
Такими прогнозами поделились глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в комментарии для ежемесячного аналитического проекта ТСН.ua.
Что может разогнать инфляцию
Андрей Забловский прогнозирует ускорение инфляции в августе.
По его словам, двумя главными факторами станут скорейшее подорожание горючего и девальвация гривны, которые преобладают сезонное снижение цен на агропродукцию.
Дополнительными факторами экономист называет повышение стоимости проезда не только в городском, но и пригородном и межобластном автотранспорте, а также подорожание централизованного снабжения холодной водой.
По оценке Забловского, инфляция в августе составит не менее 1% по сравнению с июлем. Прогнозно, за восемь месяцев с начала года цены вырастут на 8%.
Другой прогноз
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин придерживается иного мнения. По его словам, прогнозы по дефляции в июле не оправдались из-за форс-мажорных обстоятельств.
«Прогнозы по дефляции в июле из-за форс-мажорных обстоятельств (эскалация боевых действий на Ближнем Востоке и увеличения количества ударов по мирной инфраструктуре в Украине) не сбудутся, у нас будет инфляция 0,7%, — говорит Андрей Шевчишин. — В августе этот тренд ослабится, потому что последствия подорожания горючего, парад повышений тарифов на холодную воду и проезд будут почти компенсированы снижением цен на агропродукцию. В итоге инфляция в августе может составить всего 0,2%, хотя это оптимистичный взгляд».