В Украине ожидаются резкие изменения в сфере поиска работы: денег станет меньше, а людей будет интересовать не зарплата

Работа в Украине / © Associated Press

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В Украине ожидается стабилизация рынка труда, однако стремительный рост заработных плат в ближайшее время прекратится. Об этом свидетельствуют обновленные аналитические прогнозы ведущих сайтов по поиску работы Work.ua и robota.ua, говорится в материале ТСН.ua.

По данным экспертов, в третьем квартале 2026 года количество активных вакансий будет оставаться на стабильном уровне 110–115 тысяч предложений.

Бронирование вместо высоких зарплат и угроза «теневой экономики»

Замедление темпов роста заработной платы заставляет работодателей искать новые аргументы для привлечения специалистов. Помимо размера заработной платы, всё большее и решающее значение для соискателей приобретают такие факторы, как:

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Официальное трудоустройство;

Наличие реальной и гарантированной защиты от мобилизации.

В то же время аналитики предупреждают о высоких рисках для сектора микро- и малого бизнеса — здесь существенно возрастает угроза вынужденного перехода в «тень». Из-за опасений в связи с мобилизационными мерами кандидаты-мужчины будут всё чаще сознательно отказываться от официальных вакансий, отдавая предпочтение неофициальной занятости.

Спрос на женщин в «мужских» профессиях, ветеранов и пенсионеров

Нехватка кадров заставляет работодателей пересматривать подходы к найму. В третьем квартале сохранится высокий спрос на специалистов следующих категорий:

Ветераны войны;

Люди пенсионного возраста;

Женщины, освоившие «мужские» профессии.

В частности, работодатели активно ищут и готовы принимать на работу женщин на должности водителей грузового и специального транспорта, мастеров на производственных предприятиях и в сфере технического обслуживания.

Подробнее читайте в материале: «Рынок труда Украины-2026»: кому платят больше всего, какие профессии наиболее востребованы, чего ожидать в будущем

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