В Украине парень убил 16-летнюю девушку, спрятал тело и помогал ее искать: он сделал шокирующее признание

Суд вынес приговор по делу об убийстве девушки / © pixabay.com

В Днепропетровской области к 10 годам лишения свободы приговорили парня, который еще в 2021 году убил 16-летнюю девушку.

Об этом говорится в приговоре Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области от 6 октября 2025 года.

Что известно о жутком убийстве

По данным суда, 14 июня 2021 года подсудимый встретился с жертвой. Они пошли гулять по территории заброшенного завода. Там девушка якобы хотела «хотела склонить парня к употреблению наркотических средств». Тогда подросток набросился на потерпевшую. Он душил девушку, а затем деревянным брусом разбил ее голову и спрятал тело.

Что рассказал подозреваемый

На суде подозреваемый вину признал частично. Он заявил, что якобы «девушка занималась сбытом наркотиков» и предлагала ему тоже так делать. Когда он отказался, то якобы требовала от него 500 грн.

В июне 2021 года он предложил ей прогуляться, девушка согласилась. Подсудимый вспомнил, что она жаловалась на родителей, которые принуждают ее к домашней работе. Он заявил, что видел в ТикТок опасное развлечение «собачий кайф», когда человека душат якобы для получения удовольствия. Поэтому он решил это попробовать со своей знакомой. Парень утверждал, что случайно убил девушку, а потом испугался и спрятал тело.

На следующий день ему позвонила одноклассница и сообщила об исчезновении девушки. Парень заявил, что он также участвовал в ее поисках. Однако впоследствии полиция его разоблачила и задержала.

Адвокат парня «просил учесть, что смерть девушки, хоть и произошла от действий обвиняемого, но он сначала не хотел ее убивать, а, когда понял, что, возможно, она потеряла сознание, испугался, запаниковал и действовал не совсем осознанно, потому что на момент совершения, ему было всего 15 лет. При назначении наказания просил учесть все смягчающие обстоятельства и назначить минимальное наказание».

Что рассказала мать жертвы

Мать девушки вспомнила, что в тот день дочь помогала ей по хозяйству, потом попросила отпустить ее погулять.

«Перед тем, как уходить, дочь еще поцеловала ее, она еще сказала „сначала нервы мотает, а потом целует“, после чего дочь ушла», — говорится в показаниях женщины.

Женщина отмечает, что когда она не смогла дозвониться до дочери, то сначала самостоятельно ее искала по городу, а потом все же обратилась в полицию.

Она отметила, что о смерти ребенка узнала из соцсетей и сразу бросилась на место преступления.

Классная руководительница девушки хорошо ее охарактеризовала, отметив, что ее ученица никогда «не была в состоянии наркотического опьянения, хотя знает как выглядят и ведут себя люди в таком состоянии».

Приговор суда

Суд признал парня виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Также подсудимый должен выплатить матери девушки 700 000 грн морального вреда и расходы на юридическую помощь 20 000 грн.

Напомним, что в 2021 году 15-летнему подростку сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч.2 — умышленное убийство.