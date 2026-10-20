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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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В Украине пенсии могут резко вырасти: кто и когда будет получать больше

Кто из пенсионеров получит дополнительное повышение в 2027 году. Перерасчет для работающих пенсионеров, возрастные надбавки за 70+, 75+ и 80+ лет, а также этапы индексации.

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Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Пенсия в Украине

Пенсия в Украине

В 2027 году украинских пенсионеров ждет несколько этапов повышения выплат. Среди тех, чьи пенсии увеличатся один или несколько раз, — работающие пенсионеры, а также граждане, достигшие определенного возрастного рубежа.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Повышение для работающих пенсионеров

Среди пенсионеров немало тех, кто получит дополнительное повышение — это работающие граждане. В настоящее время их число составляет 2,8 млн человек, или 28 % от общего числа.

Для этой категории предусмотрено два этапа корректировки выплат:

  • В марте работающим пенсионерам будет проведена индексация пенсий.

  • В апреле Пенсионный фонд Украины проводит дополнительный перерасчет тем лицам, которые проработали не менее 24 месяцев с момента последнего назначения или перерасчета пенсии.

Возрастные надбавки в течение года

В течение 2027 года будет продолжаться индивидуальное повышение выплат для лиц, которые достигли 70, 75 и 80 лет.

Ежемесячная доплата назначается со дня рождения при условии, что общий размер пенсионной выплаты не превышает 10 000 грн:

  • 70–74 года— дополнительно 300 грн в месяц;

  • 75–79 лет— дополнительно 450 грн в месяц;

  • 80 лет и старше— дополнительно 570 грн в месяц.

Когда в 2027 году будут индексировать пенсии

Повышение пенсий в 2027 году может оказаться более значительным, чем в 2026-м. В процентном соотношении оно будет наиболее значительным для граждан с минимальными пенсиями, тогда как в денежном эквиваленте (в гривнах) больший прирост получат те, у кого пенсия высокая.

В целом ожидается несколько волн массовых повышений:

  1. С 1 января;

  2. С 1 марта (общая индексация);

  3. С 1 апреля (перерасчет для работающих пенсионеров).

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