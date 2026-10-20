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В Украине пенсии могут резко вырасти: кто и когда будет получать больше
Кто из пенсионеров получит дополнительное повышение в 2027 году. Перерасчет для работающих пенсионеров, возрастные надбавки за 70+, 75+ и 80+ лет, а также этапы индексации.
В 2027 году украинских пенсионеров ждет несколько этапов повышения выплат. Среди тех, чьи пенсии увеличатся один или несколько раз, — работающие пенсионеры, а также граждане, достигшие определенного возрастного рубежа.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
Повышение для работающих пенсионеров
Среди пенсионеров немало тех, кто получит дополнительное повышение — это работающие граждане. В настоящее время их число составляет 2,8 млн человек, или 28 % от общего числа.
Для этой категории предусмотрено два этапа корректировки выплат:
В марте работающим пенсионерам будет проведена индексация пенсий.
В апреле Пенсионный фонд Украины проводит дополнительный перерасчет тем лицам, которые проработали не менее 24 месяцев с момента последнего назначения или перерасчета пенсии.
Возрастные надбавки в течение года
В течение 2027 года будет продолжаться индивидуальное повышение выплат для лиц, которые достигли 70, 75 и 80 лет.
Ежемесячная доплата назначается со дня рождения при условии, что общий размер пенсионной выплаты не превышает 10 000 грн:
70–74 года— дополнительно 300 грн в месяц;
75–79 лет— дополнительно 450 грн в месяц;
80 лет и старше— дополнительно 570 грн в месяц.
Когда в 2027 году будут индексировать пенсии
Повышение пенсий в 2027 году может оказаться более значительным, чем в 2026-м. В процентном соотношении оно будет наиболее значительным для граждан с минимальными пенсиями, тогда как в денежном эквиваленте (в гривнах) больший прирост получат те, у кого пенсия высокая.
В целом ожидается несколько волн массовых повышений:
С 1 января;
С 1 марта (общая индексация);
С 1 апреля (перерасчет для работающих пенсионеров).