В Украине пенсии могут резко вырасти: кто и когда будет получать больше

Пенсия в Украине

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В 2027 году украинских пенсионеров ждет несколько этапов повышения выплат. Среди тех, чьи пенсии увеличатся один или несколько раз, — работающие пенсионеры, а также граждане, достигшие определенного возрастного рубежа.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Повышение для работающих пенсионеров

Среди пенсионеров немало тех, кто получит дополнительное повышение — это работающие граждане. В настоящее время их число составляет 2,8 млн человек, или 28 % от общего числа.

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Для этой категории предусмотрено два этапа корректировки выплат:

В марте работающим пенсионерам будет проведена индексация пенсий.

В апреле Пенсионный фонд Украины проводит дополнительный перерасчет тем лицам, которые проработали не менее 24 месяцев с момента последнего назначения или перерасчета пенсии.

Возрастные надбавки в течение года

В течение 2027 года будет продолжаться индивидуальное повышение выплат для лиц, которые достигли 70, 75 и 80 лет.

Ежемесячная доплата назначается со дня рождения при условии, что общий размер пенсионной выплаты не превышает 10 000 грн:

70–74 года — дополнительно 300 грн в месяц;

75–79 лет — дополнительно 450 грн в месяц;

80 лет и старше— дополнительно 570 грн в месяц.

Когда в 2027 году будут индексировать пенсии

Повышение пенсий в 2027 году может оказаться более значительным, чем в 2026-м. В процентном соотношении оно будет наиболее значительным для граждан с минимальными пенсиями, тогда как в денежном эквиваленте (в гривнах) больший прирост получат те, у кого пенсия высокая.

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В целом ожидается несколько волн массовых повышений:

С 1 января; С 1 марта (общая индексация); С 1 апреля (перерасчет для работающих пенсионеров).

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