В Украине пенсионер изобрел уникальную конструкцию: у него всегда есть свет и она удивляет прохожих

Пенсионер Александр Клименко построил ветрогенератор и добавил к нему несколько солнечных панелей и смастерил устройство, вращающее их в течение дня.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

75-летний Александр Клименко установил на своем дворе ветрогенератор. Обычная вышка казалась конструктору слишком банальной, поэтому он решил добавить в работу красоты и вышла "Эйфелева башня".

"Видел я Эйфелеву башню и думаю, неужели я что-то похожее не сделаю. И вот я делал 6 месяцев варил. 16 пачек электродов сжег. Кто не едет, не идет останавливаются у двора, выходят и смотрят", — говорит пенсионер.

Строить ветряк Александр начал как вышел на пенсию. Пригодилось и строительное образование, и конструкторский опыт приобретенный в течение жизни. А потом мужчина добавил к конструкции еще и солнечные панели. И чтобы давали лучший результат - построил для них специальный механизм, чтобы вращает их за солнцем.

Александр Клименко

Все и вышку, и ветряк, и вращательный механизм мужчина сделал по собственному проекту из металлолома. Ветряк и солнечные панели сделали дом Александра Клименко абсолютно автономным. Поэтому в прошлом году их дом превратился в "пункт несокрушимости" для всей улицы.

"Приходили соседи, нужно, то павербанки зарядить, то мобильные телефоны, а нет. Говорит мне на работу, а у меня не работает компьютер, да садись пожалуйста", - говорит жена конструктора Лидия Клименко.

Верная помощница конструктора Лидия, с которой он вместе уже 42 года. Быть женой изобретателя, признается женщина, не всегда просто, но интересно.

А теперь еще и радуется, что блэкаут им теперь не угрожает, ведь двор полностью автономный. Более того солнце и ветер согреют и осветят не только их, ведь энергией домашней электростанции супруги готовы делиться со всеми соседями.

Покорил энергию ветра и солнца: мужчина собственноручно обеспечил дом электроэнергией

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