В Украине пенсию могут начислять по-новому: что такое бальная система

В Украине могут ввести бальную систему

В Украине правительство предлагает отойти от устаревших расчетов и внедрить европейскую бальную систему. Она должна решить главную проблему: огромную пропасть между выплатами «новых» и «старых» пенсионеров.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Как будут считать баллы?

Сейчас пенсия рассчитывается по формуле $П = Зп \times Кз \times Кс$, где учитываются средняя зарплата, коэффициент заработка и стаж. Новая система гораздо проще: ежемесячно работник будет зарабатывать баллы в зависимости от своей зарплаты относительно средней по стране.

10 баллов — если ваша зарплата равна средней по Украине.

20 баллов — если вы получаете вдвое больше среднего показателя.

5 баллов — если ваша зарплата вдвое ниже средней.

В конце трудового пути все заработанные баллы суммируются и умножаются на актуальную стоимость одного балла.

Почему это выгодно: справедливость для всех поколений

Нынешняя система имеет существенный недостаток — устаревание выплат. Пенсионер, который вышел на отдых в 2015 году, получает значительно меньше, чем коллега с таким же стажем и должностью, который уволился в 2025 году. Это происходит потому, что показатель средней зарплаты в старой формуле «замирает» на момент выхода на пенсию.

Преимущества балльной системы:

Автоматическое обновление: стоимость балла пересматривается каждый год для всех одновременно. Выравнивание выплат: пенсии «старых» пенсионеров подтянутся к современному уровню зарплат. Прозрачность: каждый работник сможет видеть, сколько баллов он накопил, и самостоятельно оценить будущие выплаты.

Когда ждать внедрения?

Сначала запуск реформы планировался на 2025 год. Однако в условиях военного положения и бюджетного дефицита точные сроки внедрения остаются предметом дискуссий в Правительстве и Верховной Раде. Сейчас идет подготовка законодательной базы, которая должна заменить действующую систему солидарных выплат.

