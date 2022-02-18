В Украине первая "красная" область стабилизировала ситуацию с COVID-19: где могут ослабить карантин

В Украине первая "красная" область стабилизировала ситуацию с COVID-19: где могут ослабить карантин

Еще две "красные" области могут достичь показателей, позволяющих ослабить ограничения.

В Украине первая область, находящаяся в "красной" зоне, стабилизировала эпидемическую ситуацию с COVID-19. Улучшается ситуация в Ровенской области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"По результатам анализа распространения коронавирусной болезни COVID-19, видим, что Ровенская область достигла признаков, позволяющих рассмотреть вопрос об отмене "красного" уровня эпиднебезопасности в регионе. Это первая область, которая находится в "красном" уровне эпиднебезопасности, стабилизировала эпидемическую ситуацию. Также анализ показывает, что в ближайшее время Закарпатская и Ивано-Франковская могут достичь показателей, которые позволят отменить красный уровень", — отметил Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.