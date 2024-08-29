В Украине планируют достроить Чигиринскую АЭС: какой она будет и почему именно эта станция (карта)

В "Энергоатоме" снова заговорили о планах возобновить строительство ранее заброшенной Чигиринской атомной электростанции. Она расположена в Черкасском районе Черкасской области, к востоку от Чигирина.

Почему именно Чигиринская АЭС, какова история элетростанции и когда правительство планирует начать восстановление АЭС – читайте в материале ТСН.ua.

Где расположена Чигиринская АЭС

По открытой информации, Чигиринская АЭС расположена в поселке Орбита, которое сейчас считается частью села Витово, недалеко от Чигирина. Этот город называют городом-призраком, напоминающим Припять. Здесь проживает чуть более 100 человек в нескольких пятиэтажках. Все вокруг в аварийном и заброшенном состоянии: разваленные и недостроенные постройки, поросшие сорной площадкой, почти безлюдные улицы.

Какова история строительства АЭС и почему проект остановили

По данным Википедии, в 70-х годах ХХ века советские власти запланировали открытие мощной государственной районной электростанции (ГРЭС), которая была бы крупнейшей станцией в Европе, и возведение современного городка энергетиков на 20 тыс. жителей. К 1981 году строительство было заморожено. Через год Киевское отделение института "Атомтеплоэлектрпроект" разработало технико-экономическое заключение строительства АЭС вблизи Чигирина, а в следующем году Минэнерго СССР утвердило заключение, чтобы на берегу Днепра построить АЭС. В 1985 году была образована дирекция Чигиринской АЭС и начались строительные работы.

Строительство велось до 1989 года, но после аварии на Чернобыльской АЭС под давлением общественности было решено его остановить. Точку в этой истории поставило постановление Совета Министров СССР от 19 мая 1989 года "О прекращении строительства Чигиринской АЭС". А еще год спустя Верховная Рада Украины объявила общий мораторий на строительство новых АЭС.

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Как сейчас выглядит Чигиринская станция

По состоянию на сегодняшний день с Чигиринской АЭС остались только фундамент и труба, а в поселке сохранились пустые 9-этажные жилые дома, административные здания, магазины и другие объекты инфраструктуры.

Как сейчас выглядит сейчас Чигиринская АЭС. ФОТО: city news

Как сейчас выглядит сейчас Чигиринская АЭС. ФОТО: city news

Чигиринская АЭС на карте

Чигиринская АЭС на карте. ФОТО: wikipedia

Почему именно Чигиринская АЭС

В прошлом году Главком писал, что Чигиринскую АЭС хотят отстроить в связи с острым дефицитом мощности в центральном регионе – Киев, Черкассы, Житомир и Чернигов. Нагрузка центрального энергетического узла до войны составляла примерно 5000 МВт, тогда как собственная генерация региона обеспечивала потребности, которые почти втрое меньше – всего 1820 МВт.

Выработанную электроэнергию планируется выдавать через линию 330 кВ (мощность линии – 1000 МВт), проходящую вблизи Чигирина. Планируется также построить дополнительные линии 330 кВ, подстанцию напряжением 330/110/10 кВ и другие энергетические объекты.

Проект строительства Чигиринской АЭС, опубликованный в 2023 году / Фото: Энергоатом

"С перспективных площадок – это Чигирин. Мы не говорим, что будем там строить, только приводим в пример одну из площадок, где может быть построена АЭС. Еще во времена Советского Союза было принято решение о строительстве четырех блочной станции именно в этом месте", — сказал Петр Котин во время международной конференции в Киеве по теме "Атомные возможности для развития страны", приуроченной к 25-летию компании.

По его данным, предварительные опросы показали, что местные жители не против такого строительства, а именно 59% населения положительно относятся к атомной энергетике и 55% поддерживают строительство новой станции в Чигирине.

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Когда правительство планирует начать восстановление Чигиринской АЭС

В прошлом году председатель правления ОАО "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук рассказал, что приступать к строительству Чигиринской АЭС правительство планирует после достройки двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

На днях "Энергоатом" проинформировал, что строительство новой АЭС будет проходить в рамках энергетической стратегии Украины на период до 2050 года.

Следует отметить, что это не первое обещание власти во времена независимой Украины возобновить строительство этой станции. Об этом в 2005 году говорил тогдашний министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, но дальше дело не продвинулось. В 2022 году правительство снова заговорило о строительстве Чигиринской АЭС. Тогда в Чигиринском городском совете состоялась первая рабочая встреча с представителями "Энергоатома" о передаче земельного участка.

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Какая будет достроенная АЭС

В "Энергоатоме" сообщили, что в планах — строительство четырех новых энергоблоков на Чигиринской АЭС по технологии AP1000 от американской компании Westinghouse.

"Энергоатом" намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетишина, Южноукраинска или Вараша. Успешная реализация этих планов, безусловно, представляет собой значительную инвестицию в послевоенное восстановление и поддержку энергетической безопасности государства. Внедрение инновационных ядерных технологий сделает Украину лидером в сфере атомной энергетики с уникальным опытом и собственными технологическими решениями", – подчеркнул руководитель Петр Котин.

Напомним, на днях стало известно, что в Украине будет построена АЭС.

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