В Украине по-новому будут вручать повестки: что говорят в ТЦК

В Украине изменили процесс вручения повесток

В Украине вручение повесток теперь будет более прозрачным. А скандалов, вспыхивающих вокруг ТЦК, должно было бы стать меньше. Потому что теперь все действия — как представителей ТЦК, так военнообязанных — фиксируют камеры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Эта норма заработала с 1 сентября по всей Украине. Бодикамеры в действии — показали в Ивано-Франковске. Группа оповещения включает гаджет, как только подходит к военнообязанному. Он рассчитан на 6 часов непрерывной съемки. Все видео хранится в течение месяца на сервере — недоступном для посторонних, уверяют в центре комплектования. Поэтому решать спорные вопросы, надеются военные, станет легче. Произошла ли провокация со стороны гражданских, или ТЦК нарушил закон — теперь на это будет видеодоказательство.

«Очень часто слышишь угрозы в свою сторону, были использованы маты. К счастью, камерой было зафиксировано, что провокация шла со стороны гражданских. И это сыграло такую не последнюю роль в оправдании меня и моих собратьев», — говорит военнослужащий ТЦК и СП Ивано-Франковской области Андрей Яворский.

«Любое вмешательство сразу будет видно, потому что видео забрасывают одним куском. Если его смонтируют, склеят, это сразу будет видно. Технически также наши специалисты сделали так, что просто военнослужащий ТЦК не сможет там ничего сделать», — говорит штаб-сержант 3 категории группы коммуникации Ивано-Франковского ОТЦК и СП Наталья Коцкович.

