В Украине почтальон украла пенсию и придумала, как избежать наказания

В Украине осудили почтальона

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В Житомирской области осудили почтальоншу, которая похитила чужие пенсионные выплаты. Чтобы её не обворовали, она придумала историю о грабителе.

Об этом говорится в приговоре Малинского районного суда Житомирской области.

Исчезновение пенсий и вымышленный грабитель

Как установило следствие, женщина официально работала почтальоном в отделении «Укрпочты» в Малине с сентября 2024 года. Она являлась материально ответственным лицом и должна была доставлять местным жителям корреспонденцию, денежные переводы и пенсии.

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Утром 21 октября 2025 года почтальон вышла на маршрут, имея при себе наличные — остаток невыплаченных пенсий в размере 14 222 гривен 95 копеек. Женщина решила не доставлять деньги адресатам. Из этой суммы она сразу отдала 9 000 гривен своему знакомому, а остальными средствами распорядилась по своему усмотрению.

Понимая, что в конце смены ей придётся отчитываться за недостачу более 14 тысяч гривен, женщина придумала план. Она позвонила на линию «102» и сообщила оператору, что во время исполнения служебных обязанностей на улице Петра Филоненко на неё напал неизвестный мужчина.

Женщина даже подробно описала следственно-оперативной группе внешность «преступника»: мужчина возрастом около 40 лет, рост 165 см, одет в чёрную куртку и брюки, с характерным светло-зелёным рюкзаком. По её словам, нападавший толкнул её на землю и вырвал из рук сумку, в которой якобы было около 20 000 гривен. Свои показания она официально подписала в протоколе о приеме заявления о преступлении.

Сожженные записи на берегу реки и разоблачение лжи

Однако полицейские довольно быстро обнаружили несоответствия в рассказе «потерпевшей». Во время осмотра прилегающей территории, на берегу реки Ирша напротив одного из домов, следователи нашли остатки сожженных листов бумаги. На уцелевших клочках отчетливо читались фамилии, имена и отчества пенсионеров — это были те самые платежные ведомости, которые почтальон уничтожила, заметая следы.

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Впоследствии правоохранители вышли на знакомого женщины, которому она передала украденные деньги. Мужчина признался, что в тот день действительно попросил у неё деньги, не зная об их криминальном происхождении. Часть он успел потратить, а остаток — 3 970 гривен— добровольно сдал полиции.

Поняв, что её разоблачили, во время проведения следственного эксперимента женщина призналась в инсценировке ограбления. В ходе судебного заседания она полностью признала свою вину, искренне раскаялась и объяснила, что пошла на преступление из-за «неотложной потребности в деньгах для решения своих проблем».

Приговор суда

Действия сотрудницы почты были квалифицированы сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 191 (присвоение и растрата чужого имущества, вверенного лицу, совершенные в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления из корыстных побуждений).

При вынесении приговора Малинский районный суд Житомирской области учел, что подсудимая ранее не привлекалась к уголовной ответственности, имеет положительную характеристику по месту жительства и самостоятельно воспитывает двоих малолетних детей. Искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления стали главными смягчающими обстоятельствами.

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Приговор суда:

По совокупности преступлений (путем поглощения менее строгого наказания более строгим) женщине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с хранением материальных ценностей, сроком на 2 года.

На основании статьи 75 УК Украины суд освободил её от отбывания основного тюремного срока, установив испытательный срок (условное наказание) продолжительностью 3 года.

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