В Украине подешевел популярный овощ: что известно о цене и чего ожидать

В Украине подешевела картошка в Украине

Валовой сбор картофеля составит не менее 20 миллионов тонн. И хороший урожай обвалил цену на него. После прошлогодней высокой цены на картофель, в этом году аграрии увеличили площади под ним на четверть. Погода способствовала урожаю, соответственно стоимость картофеля не высока.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валентины Доброты.

В одном из хозяйств под картофелем сто гектаров, это ориентировочно 15 процентов от всей земли. Урожайность в зависимости от сорта, но в этом году доходит до 60 центнеров с гектара, хвастается фермер.

Стартовал картофельный сезон с оптовой цены — 12 гривен за килограмм. Крупные игроки выкопали и заложили в хранилище. Мелкие же — выбросили на рынок все. И оптовая цена пошла вниз. Стоимость картофеля в розницу сейчас от 16 до 35 гривен за килограмм.

Самый дешевый картофель на одном из рынков по 20 гривен за килограмм. Раньше, говорит хозяйка, меньше гектара картофеля не сажали. Сейчас силы не те, участок под картофель сократили вдвое.

Именно такие мелкие игроки на картофельном рынке и влияют на сезонные колебания цен, говорят в Ассоциации производителей картофеля. Поскольку товар негде хранить, от него хотят избавиться любой ценой до морозов.

Ольга Самойличенко говорит, несмотря на хороший урожай этого года, весной картофель снова станет дефицитом.

«Она или съестся, или пропадет. Картофель или съестся, который мы им потребляем, который мы заложили в хранилище, насколько хватает мощности хранилища, столько мы будем есть украинский картофель. Как только заканчивается картофель из украинских хранилищ, начинается импортированный картофель из той же Польши. Как минимум в феврале мы точно, а возможно даже и в январе это уже будет импортированный картофель», — говорит Ольга Самойличенко, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля.

В среднем на каждого украинца приходится ориентировочно сто тридцать два килограмма картофеля в год. Физиологическая норма — сто десять. Ученый секретарь Института картофелеводства Наталья Захарчук говорит: предпочтения зависят от места жительства.

«В больших городах люди потребляют гораздо меньше картофеля, где-то, возможно, 60-80 килограммов на душу населения, то в сельской местности она может доходить и до 180 килограмм на душу населения. Например, Одесская область меньше потребляет картофеля, а вот Ивано-Франковская больше, Черниговская больше картофеля. Это зависит еще от региона и от культур, которые больше растут в данных регионах», — говорит ученый секретарь Института картофелеводства Наталья Захарчук.

В Украине фермеры выращивают картофель, главным образом, на потребление. За рубежом — на переработку.

Мировой рынок переработки картофеля, по данным Натальи Захарчук из Института картофелеводства — 49 миллиардов долларов. И он ежегодно растет на 5 процентов.

В Украине же всего три перерабатывающих завода. Замороженный картофель-фри у нас фактически весь импортирован. А еще импорт молодой. Херсонщина, где ее раньше выращивали, временно оккупирована. В то время, жалуются фермеры, мы свою картошку за границу продать не можем.

«Европа боится нашей конкуренции. Хотя Украина выполнила абсолютно все требования. Мы можем продавать не в страны Евросоюза. Но это настолько небольшой и незначительный процент экспорта, что он практически, можно говорить, отсутствует», — говорит Ольга Самойличенко, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля.

С похолоданием украинский картофель, вероятно, подорожает. Но для потребителя может пригодиться импорт — в Европе рекордный урожай. И скажем польский картофель — 6 гривен за кило против отечественного за 10 в опте.

