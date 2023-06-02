В Украине подняли тарифы на свет: на этом коммунальные сюрпризы не закончатся

Произошло первое значительное удорожание коммунальных услуг с начала полномасштабной войны. По-видимому, оно не будет последним.

Повышение тарифов на свет было самой большой коммунальной интригой сезона. Этого боялись и ждали, решения оттягивали, как могли. И наконец Кабмин постановил – с 1 июня за один киловатт электроэнергии будем платить 2 гривны 64 копейки.

В сюжете ТСН проанализировали причины удорожания и развития ситуации, пообщавшись на этот счет с государственными чиновниками и экспертами.

Это самое существенное подорожание за последние десять лет. Последний раз тариф менялся 5 лет назад. После этого на него не влияли ни пандемия, ни начало войны. Но сейчас киловатт подорожал на гривну.

Страна двойных тарифов

Впрочем, и эта цена далека от рыночной, утверждает член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады Анатолий Костюх, напомнивший, что предприятия покупают электроэнергию по цене 3-6 гривен за киловатт.

"Домохозяйства до полномасштабного вторжения, а это на минуточку 17 миллионов домохозяйств, потребляли электроэнергию по тарифу 1,44, или 1,68. А на кого ложилась тогда разница?" – риторически спрашивает он.

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В Украине один тариф на электроэнергию действует для населения, другой – для предприятий. Долгое время эта разница была компенсирована двумя государственными компаниями Энергоатом и Укргидроэнерго. Половину электричества они продавали промышленности и бизнесу, половину населению – в разы дешевле. Вырученных денег более-менее хватало, и это позволяло держать льготный тариф. Но не сейчас.

В Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг предлагали поднять цену для населения в два этапа, чтобы в результате сравнить с рыночной. В правительстве решили по-другому.

“Речь не идет о том, что мы отпускаем тариф на рынок. Если мы не сделаем это в этом году, следующей зимой мы будем без света”, — утверждает министр энергетики Герман Галущенко.

Ущерб от агрессии

Сейчас все энергокомпании, производящие и транспортирующие электричество, несут колоссальные убытки из-за российской агрессии. И речь здесь не только о разрушении.

Значительная часть наших генерирующих мощностей находится в оккупации. Одна из самых больших – Запорожская АЭС в Энергодаре. Под контролем окупантов — Каховская ГЭС, Углегорская ТЭС, значительная часть солнечных и ветровых электростанций на юге страны. Эти объекты не производят электричество для Украины. Соответственно ее нельзя продать и получить средства.

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"Если бы сегодня мы вернули Запорожскую станцию, вопрос не возникал бы вообще. Мы бы трясли максимально европейцев на экспорт”, — отметил энергетический министр.

Из-за российского энергетического террора одна из крупнейших тепловых электростанций Украины, поставлявшая свет трем регионам, работает только на пятую часть мощностей. Остальные – избиты оккупантом и нуждаются в ремонте.

Таких разрушений не испытывала еще ни одна энергосистема в мире. Энергетический террор россиян фактически вывел из строя всю тепловую генерацию, унес половину теплоэлектроценралей, оккупировал 40 процентов атомной генерации.

Чтобы избежать дефицита электроэнергии и хоть как-то отремонтировать эти энергоблоки к зиме – нужны деньги.

Что дальше?

"Только на этот год необходимо 3,4 миллиарда долларов США, чтобы просто подготовиться к осенне-зимнему периоду, чтобы у нас просто была необходима инфраструктура и генерация, которая более или менее стала может предоставлять электроэнергию населению", — рассказал замминистра энергетики Фарид Сафаров.

Все это заставляет энергетиков искать разные пути для удержания ситуации под контролем.

В последний день мая Национальная комиссия по регулированию коммунальных услуг отпустила рыночную цену для бизнеса. Раньше она тоже имела потолок. Как поведет себя цена на рынке – прогнозировать сложно.

Но не нужно забывать, что 40% цены холодной воды – это стоимость электричества. Если она вырастет для бизнеса – новых тарифов на воду населению не избежать.

Это лишний раз свидетельствует, что деньги на восстановление нужно искать не только за границей, но внутри страны. То есть от украинского бизнеса и потребителей, наиболее заинтересованных в том, чтобы зимой быть с теплом и светом.

“Многие думают, что зима закончилась, а я склонен думать, что зима приближается. Нравится нам или нет, но этот шаг вынужденный и необходимый”, — отметил политолог Валентин Гладких.

Этот вынужденный шаг нам обернется увеличенными платежками. Новый тариф действует со вчерашнего дня. Итак, счета, которые получим на этой неделе оплачиваем еще по старой цене 1,68 или 1,44. А уже в июле платежки за июнь будут по новому тарифу – 2,64. При этом Ночной тариф (минус 50%) сохраняется. Также остается и система субсидий.

Напомним, Украине выросла стоимость коммунальных услуг, в том числе за год, начиная с апреля 2022-го, цены выросли в среднем на 4%.

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