В Украине подорожают яйца, хлеб и мясо: экономист объяснил, что будет с ценами в августе

Цены на продукты в Украине. / © Pixabay

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В августе в Украине ожидается удорожание ряда продуктов питания. В частности, больше придется заплатить за яйца, хлеб, молоко, мясо, мороженую рыбу, морепродукты и сахар. В то же время, сезонные овощи и часть фруктов, наоборот, могут стать дешевле.

Такой прогноз в комментарии сайту ТСН.ua озвучил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Какие продукты подорожают

По словам экономиста, в августе цены будут формироваться под влиянием двух противоположных факторов: сезонного удешевления базовых продуктов и влияния более дорогих валюты и горючего.

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«Цены в августе будут формироваться под давлением двух противоположных трендов: сезонного удешевления базовых продуктов и проинфляционного влияния дорогой валюты и горючего. Поскольку топливный акциз и курс доллара/евро демонстрируют рост, себестоимость логистики и импорта повышается. Отечественные товары реагируют на это с 3 недели сразу», — объяснил Олег Пендзин.

По прогнозу эксперта, яйца постепенно подорожают на 5–10% или на 1,5–3,5 грн за десяток. Среди причин он назвал сезонное понижение продуктивности птицы в жару, сокращение предложения от домашних хозяйств, а также удорожание комбикормов, ветеринарных препаратов и доставки.

Хлеб массовых сортов, по оценке Пендзина, прибавит в цене 3–5% или 0,8–1,2 грн за буханку. Несмотря на новый урожай зерновых, внутренние цены ориентируются на экспортный паритет, а хлебозаводы учитывают в стоимости новые расходы по логистике.

Молоко и мясо, в том числе свинина и курятина, могут подорожать еще на 3–7%. Свинина, по прогнозу, вырастет в цене на 10–20 грн за килограмм. Основными причинами экономист назвал уменьшение надоев из-за жары, высокой стоимости охлаждения сырья и удорожания логистики.

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Кроме того, мороженая рыба и морепродукты могут подорожать на 7–12%, ведь это полностью импортный сегмент рынка, больше всего зависящий от курса валют и стоимости горючего.

Также ожидается повышение цен на сахар — на 3-5% или 1-1,5 грн за килограмм. По словам эксперта, это связано с сезонным пиком спроса из-за домашнего консервирования и увеличения стоимости доставки.

Что может стать дешевле

В то же время, по прогнозу Олега Пендзина, овощи для борщового набора — картофель, капуста, морковь, свекла и лук — могут подешеветь еще на 15–25% благодаря пику сбора урожая с открытого грунта.

Также на 20–30% могут снизиться цены на огурцы, помидоры и кабачки, а арбузы, дыни, яблоки и груши — на 10–15%.

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Кроме того, экономист не прогнозирует роста розничных цен на подсолнечное и крупное масло. По его словам, цены на масло будут сдерживать ожидания нового урожая и имеющиеся остатки переработки, а крупы не будут дорожать, за исключением макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, преимущественно импортных.

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