В Украине подсчитали, сколько ущерба Россия нанесла за 15 дней войны

В Украине подсчитали, сколько ущерба Россия нанесла за 15 дней войны

Ущерб растет с каждым днем войны в Украине.

С начала вторжения Россия нанесла Украине ущерб в 119 млрд долларов. Эта цифра касается только разрушенных объектов инфраструктуры и растет с каждым днем войны.

Об этом сообщил первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире ТСН.

Кудин объяснил, что у украинского правительства есть два подхода к подсчету убытков — это одноразовые убытки и объем потери валового внутреннего продукта (ВВП).

Одноразовые убытки – это сколько будет стоить восстановить мосты, дороги, объекты инфраструктуры, больницы, детские сады и школы в Украине.

Потеря ВВП – насколько упадет экономика Украины от вооруженной агрессии. Кудин сообщил, что в городах, где идут боевые действия, экономическая активность остановилась на три четверти. То есть 75% бизнеса прекратили свою работу по разным причинам. На остальной территории Украины работает каждый второй, соответственно это потеря 50% экономической активности.

"Мы видим, что большинство металлургических заводов, находящихся на востоке Украины, также прекратили свою деятельность. Это значит, что мы уменьшим объемы экспорта металлов, которые занимали значительную долю в структуре нашего экспорта", — сказал Кудин.

Кроме того, блокировка россиянами морских путей, в частности в Черном море, порты на юге страны, не дают Украине возможности экспортировать в полном объеме кукурузу, растительное масло, пшеницу и другие продукты.

"Отдельно мы оцениваем военные потери, то есть объемы разрушенной техники, оружия. Потери гражданского населения: дома, автомобили", – добавил Кузин.

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