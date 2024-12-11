В Украине показали уникальный артефакт, которому 500 лет: фото, видео

После того, как писанку ЮНЕСКО официально признала мировым культурным достоянием, корреспондентка ТСН Алла Пасс заинтересовалась малоизвестной историей древнего искусства.

Самой дорогой писанке, которая хранится в Музее писанки в Коломые, более 500 лет, и она самая древняя в Украине. Создана на гусином яйце с помощью горячего воска, краситель – луковица. Этот артефакт археологи обнаружили в 2013 году во Львове.

"Здесь мы видим изображение бесконечника, дубовых листочков, которые повторяются в наших писанках. Не целая, она была из 4 кавалочков, она была разбита на 4 части и наша реставратор, она ее отреставрировала", - говорит генеральный директор Национального музея Гуцульщины и Покутья Ярослава Ткачук.

Музей писанки

Техника и набор традиционных символов остаются без изменений, в частности речь идет об использовании много желтого и красного цветов.

В Космаче Анну Линдюк знают все. Их 75 лет и она известная писанкарка. Но до сих пор не может забыть свой первый выход на базар с расписанными пасхальными яйцами еще в середине прошлого века.

"Где-то так 7-8 класс, я написала 100 писанок и пошла в Косов на базар. Плач-крик! Что такое? А это оказывается милиция бьет писанки", - вспоминает женщина.

Советская власть уничтожала все украинское. Табу наложила и на писанки. Если бы не высокогорный Космач, говорят ученые, искусство писанкарства тогда бы пришло в упадок. Впрочем, под страхом репрессий здешние мастерицы писали и свои знания передавали детям.

В Музее писанки в Коломые собраны произведения из разных мест Украины и мира. Здесь более 3 тысяч экспонатов. Есть здесь и писанки с Курщины, которая когда-то была украинской.

Но всех этих экспонатов не было бы, если бы именно коломияне в свое время не додумались, как консервировать хрупкие яичные скорлупы. Яйца пробовали заливать и горячим оловом, и воском, и жидким мылом - все бесполезно. Пока не вспомнили о технике папье-маше.

«Разбивали посередине аккуратно, обязательно снимали пленочку, которая есть в яичке, протирали спиртовым раствором. Обклеивали клеем ПВА и бумагу, пористую такую - папье-маше», - говорит Ярослава Ткачук.

500-летняя писанка

Пока будет писанка – и мир будет стоять, говорят горцы. Полный глубокий смысл символ добра, плодородия и охраны от беды — ныне стал чрезвычайно интересным для детей и молодежи. В кружках по росписи писанок очереди. Сегодня давняя украинская традиция переживает настоящий ренессанс и распространяется по миру.

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