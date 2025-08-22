В Украине попрощались с легендарным разведчиком: за его "голову" оккупанты давали тысячи долларов

Павел Диденко / © ТСН

45-летний сержант Павел Диденко погиб в Донецкой области, эвакуируя тела побратимов, чтобы родные имели возможность с ними попрощаться. Легендарного разведчика с позывным «Зверобой» провели в последний путь на Ривненщине.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Жена касается его военной формы. Это была последняя дорога «Зверобоя» домой. Кортеж «на щите» растянулся на 3 километра.

Павел Диденко с Ривненщины и его называют легендарным разведчиком.

«С самого начала от первого вторжения России в Украину он уже защищал свое государство», — говорит отец Гжежож Оважаны, настоятель римско-католической церкви.

«Зверобой» был на войне с 2014 года, вышел из Иловайского котла. О его подвигах слышали, но многие не знали, что это его рук дело.

«Это — флаг Украины, как рассказывал Павел, который был с ним с первых дней войны», — говорит Ксения.

Этот флаг «Зверобой» подарил Ксене лет 10 назад. Именно ей, тогдашней местной журналистке, он дал свое первое интервью, как сработал против врага. Еще с АТО за «Зверобоем» враги объявили охоту.

«18 танков он уничтожил, за его голову давали в начале видимо 25 тысяч евро, позже 30 тысяч», — говорит отец.

Он мог не воевать, потому что у него трое детей, говорит настоятель Римско-Католического прихода, к которому принадлежал Павел. Но не защищать свое государство не мог. Добавляет, когда с ним пропала связь 9 июля все надеялись, что произойдет чудо и он выживет.

«Зверобой» погиб в Донецкой области, которую так стремился освободить от оккупантов.

«Лука» видел Павла перед выходом на задание. «Зверобой» пошел эвакуировать тела погибших защитников, чтобы с ними могли попрощаться родные.

«Лука» говорит, ждал Зверобоя до последнего, но собратья сообщили трагическую весть.

Сейчас на центральной площади Дубно снова совместная молитва римо-католиков и ПЦУ. Священники рассказывают разговоры с Павлом и его подвиги — уничтожение вражеской техники. А побратимы вспоминают, каким отважным бойцом он был и настоящим другом.

У Павла Диденко остались жена и трое детей.

