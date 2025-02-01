В Украине посреди зимы проснулись змеи и медведи: ученые объяснили, почему это плохо

В Украине из-за аномально теплой погоды проснулись пресмыкающиеся. Также можно было увидеть и медведя. Ученые рассказали, почему это опасно.

На Закарпатье пресмыкающиеся проснулись от зимней спячки и теперь бродят по лесам.

Что заставило рептилий активизироваться в разгар зимы и чем это грозит - в материале корреспондента ТСН Светланы Денищук.

Зима на Закарпатье в этом году нетипичная. Во время прогулки по лесу теперь следует не только остерегаться диких зверей, но и внимательно смотреть под ноги. Потому что из-за аномально теплой погоды, на солнце выползают греться змеи.

Житель села Кобылецкая Поляна в январе вышел на прогулку с собакой и посреди снега увидел гадюк. На полоза, несколькими днями позже, наткнулись в лесу недалеко от Ужгорода. Зоолог говорит, такое явление настоящая аномалия, ведь в норме пресмыкающиеся должны просыпаться не раньше апреля.

"Часто температура составляет и 14,15 градусов даже в январе и температура почвы прогревается до 4 градусов, что в конечном итоге и вызывает выход этих животных из зимовки. Амфибии в условиях такой температуры в течение длительного времени, до недели - они могут успеть отложить икру. И эта икра погибает. Это приводит к тому, что численность амфибий достаточно стремительно падает", - говорит кандидат биологических наук Федор Куртяк.

Под угрозой не только холоднокровные животные, говорит специалист. Климатические изменения нарушили и естественный цикл птиц.

"Мы все замечаем, что и птицы возвращаются к нам существенно быстрее. Сейчас уже наблюдаем журавлей, которые прилетели буквально 29 декабря прошлого года. Они уже месяц на территории Закарпатской области", — говорит кандидат биологических наук Федор Куртяк.

Проснуться в разгар зимы погода заставила и медведей – нередко их следы в горах фиксируют пограничники. Это, объясняют специалисты, опасно для животных, ведь без достаточного количества пищи они быстро истощаются и становятся агрессивными. А если морозы резко вернутся, проснувшиеся раньше времени пресмыкающиеся могут не выжить.

Видео об этом смотрите по ссылке.

Напомним, синоптики шокировали прогнозом погоды на февраль.

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