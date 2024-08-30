В Украине построили уникальный подземный госпиталь: как он выглядит (фото, видео)

В Украине вблизи передовой построили уникальный госпиталь. Он находится под землей и оснащен современным оборудованием.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

"Здесь еще пахнет свежим деревом. Идеальный порядок и стерильность, которую можно достичь в условиях передовой. Здесь операционные, которые обустроили в бочках", – говорит корреспондент ТСН.

Также в этом госпитале есть оборудование, которому позавидует любая больница. Здесь есть уникальное для операционной оборудование стоимостью 270 тысяч долларов, которое Украине передала Канада.

Расходы на подземное строительство госпиталя взяли на себя предприниматели, его стоимость – 15 млн грн. Все, что внутри – это результат совместных усилий медицинских сил, волонтеров, иностранных доноров.

Подземный госпиталь

Это убежище имеет семь запасных выходов, так что все, кто здесь работает, а это полтора десятка медиков, находятся в условной безопасности.

"Это запасные выходы, полностью сквозные, чтобы можно было выйти, и бронежилеты, чтобы можно было одеться и быть готовым, если бы обстрел начался, здесь предусмотрели даже комнату для релакса – и нетяжелых раненых, и самих медиков", – говорит командир группировки сил и средств Медицинских сил "Схид“ Роман Кузив.

Для проживания медперсонала – отдельные помещения, как в поезде.

"Это, пожалуй, самый крутой госпиталь, который я когда-либо видела – и по безопасности, и по количеству мест, где можно оказать оперативную помощь раненым военным", – говорит корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Здесь развернули восемь операционных столов. Медики говорят, что называют свой госпиталь "Андеграунд", потому что он под землей. Они говорят, что необходимо таких госпиталей побольше.

Подземный госпиталь в Украине

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