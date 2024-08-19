В Украине повестки будут вручать по-новому: юристы и работники ТЦК объяснили нюансы

Повестка будет считаться врученной, даже если письмо не заберут

На Волыни работники ТЦК начали повестки военнообязанным и резервистам присылать заказными письмами.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки Татьяны Хомич.

Как ТЦК будут посылать повестки

Работники ТЦК будут посылать повестки по почте. Эти документы будут поступать на те адреса, которые указали военнообязанные или на их место жительства. Военные объясняют, что документы также получат бывшие студенты.

"Пока они учились, они имели право на отсрочку, когда их отчислили — они упустили такую возможность", — говорит военнослужащий Луцкого ОМТЦК и СП Вадим Зотов.

Военнослужащие по почте будут посылать повестки

Повестки заказным письмом – практика законная и устоявшаяся. Объясняется в центре комплектования. До сих пор их массово не присылали, потому что к середине лета военнообязанные обновляли свои данные.

Повестка будет считаться врученной, даже если письмо не заберут

"Получение рекомендованного письма считается надлежащим уведомлением о вызове в ТЦК и СП даже, если лицо не получило его", — говорит пресс-офицер ТЦК и СП Ульяна Кравчук.

То есть речь идет о случаях, когда военнообязанный, например, отказался на почтовом отделении забирать это заказное письмо. Тогда работник почты делает соответствующую отметку и указывает эту дату.

В Украине повестки будут отправлять по почте

"Тогда эта повестка считается врученной, то есть с момента, когда он отказался", — говорит юрист Богдана Огородник.

Есть еще и третий вариант – когда почтальон в адрес, который указал военнообязанный, приносит сообщение о рекомендованном письме из ТЦК.

"Вы долгое время не забираете, тогда повестка считается врученной, когда повестка возвращается в ТЦК и СП", — добавляет Богдана Огородник.

"День явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14 дня со дня отправки повестки", — говорит пресс-офицер ТЦК и СП Ульяна Кравчук.

Ульяна Кравчук.

В случае неявки в ТЦК в срок – лицо попадает в розыск и несет административную ответственность.

Сколько повесток послали и сколько они были возвращены назад — пока в ТЦК не говорят.

Повестки теперь заказным письмом! Будут ли штрафовать тех, кто не явится в ТЦК?

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