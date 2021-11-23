В Украине появилось мобильное приложение для противодействия домашнему насилию: что известно

С начала года полиция зафиксировала более 203 тыс. случаев домашнего насилия

В Украине создали первое мобильное приложение, которое помогает распознавать и противостоять домашнему насилию.

Почему приложение крайне нужно, а также как оно работает — в сюжете Сніданку з 1+1.

203 721: именно столько случаев домашнего насилия зафиксировала Национальная полиция за первые восемь месяцев этого года. Сейчас почти 90 обидчиков состоят на учете у правоохранителей, но это официальные данные. Людей, страдающих домашним насилием на самом деле в разы больше.

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Обижающие не всегда это понимают, говорит Татьяна Рамус, посол "Белой ленты" — международного движения в поддержку женщин против насилия и дискриминации.

"Очень часто женщины вообще не понимают, что они находятся в нездоровых отношениях. В нашем приложении вы можете посмотреть, что такое психологическое насилие, что такое физическое насилие, что такое экономическое насилие. Многие женщины удивляются тому, что они даже не могли себе вообразить — это может быть насилием", – рассказала она.

Татьяна рассказывает о мобильном приложении "White Ribbon Ukraine". В нем много информации по определению домашнего насилия, его видов, а также советов, как защитить себя. Также есть список необходимых контактов, за которыми можно обратиться при необходимости. Например, контакты юристов, психологов, волонтеров, которые будут помогать жертвам домашнего насилия в кризисные моменты. Само приложение превратится в настоящую персональную "службу безопасности".

"Если не знаешь, что тебе делать, не знаешь, куда тебе бежать – у тебя есть это приложение. Если у тебя проблема, ты нажимаешь кнопку – у тебя есть вызов полиции. Полиция приезжает и защищает тебя. Если у тебя есть какая-то другая проблема, у тебя есть какие-то организации, которые тебе могут помочь. Через это приложение можно их вызвать или получить консультацию", — говорит Татьяна Рамус.

"White Ribbon Ukraine" — украинская адаптация мобильного приложения, разработанного для разных стран мира в рамках фонда "Белая лента". Хотя, в первую очередь, он ориентирован на помощь женщинам, Татьяна Рамус говорит, что при необходимости воспользоваться им смогут и мужчины.

Приложение работает в тестовом режиме, но его уже можно скачать через App Store или Google Play.