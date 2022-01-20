В Украине появился День чествования "киборгов" ДАПа: истории защитников аэродрома рассказала ТСН

ТСН встретилась с защитниками аэропорта, вспомнившими оборону "ада на земле".

Теперь в Украине защитников Донецкого аэропорта будут чествовать ежегодно 20 января. В Министерстве обороны был подписан соответствующий приказ.

За событиями, которые разворачивались в окрестностях Донецка с мая 2014-го до января 2015 года, без преувеличения, следил весь мир. Украинские воины держали периметр аэродрома в буквальном смысле — до последнего патрона. Наша Юлия Кириенко встретилась с защитниками аэропорта.

Об этом идет речь 20 января в сюжете ТСН.19:30.

Все началось в мае 2014-го, когда украинские спецназовцы отбили атаку чеченских наемников, которые пытались захватить еще целые здания терминалов. Наши бойцы тогда понимали, что занять здание ДАПа врагу разрешить нельзя. Так как аэропорт и его окрестности превратятся в плацдарм для наступления на украинские подразделения.

Бои шли почти восемь месяцев. Но после рождественских праздников в 2015 году аэропорт имени Прокофьева стал адом на земле, вспоминает боец Анатолий Свирид. Он пришел к своим собратьям на кладбище.

Анатолий вместе с группой бойцов 90-го батальона заехал в терминал последним 18 января, на помощь побратимам. Шестерым из них вернуться из терминалов было не суждено. И уже по дороге на позицию, когда земля вокруг пылала, а небо было черным от взрывов снарядов артиллерии, ребята понимали – это конец. Но отступать ни у кого и мысли не было, вспоминает боец. Даже тогда, когда стены терминала упали, а помощь, чтобы вытащить раненых, не пришла.

"Если бы не было ДАПа, его надо было придумать. Символ должен быть, на который будут равняться все. Подавляющее большинство нашего батальона хотели попасть именно туда", — говорит защитник аэродрома.

20 января отметили день памяти защитников Донецкого аэропорта | Новости Украины

На руке у Анатолия — часы, которые были с ним в ДАПе. Потрескавшееся стекло на механизме осталось в память от осколка, попавшего в руку. Еще несколько десятков прошили тело бойца. Но он выжил.

После разрушения терминалов Анатолий попал в плен. Вместе с ним там оказался и пулеметчик Игорь Брановицкий. Ему из застенков оккупантов вернуться было не суждено. Бойца убили боевики, когда узнали, что именно оружие Игоря больше всего косило их солдат.

"Пытали за то, что назвался пулеметчиком и сказал, что украинец. Как его спрашивали, "чего ты пришел к нам на Донбасс", он сказал, что "Донбасс — это Украина" и он "на своей украинской земле", — вспоминает военный.

21 января 2015 года аэропорт упал. О солдатах, защищавших его, потом скажут: они выдержали, не выдержал бетон. Он похоронил под собой десятки украинских защитников. За все время обороны на Донецком аэродроме погибли более 200 солдат разных подразделений армии и добровольческих батальонов. Еще полтысячи были ранены.

Уже разрушенные терминалы ДАПа последние бойцы покидали 22 января. После себя оставили выжженную землю. Командиры со временем скажут, что украинские защитники свою задачу выполнили. Когда враг понял, что не способен выбить оттуда украинских защитников, просто уничтожил ДАП. А использовать эту позицию для развертывания своих сил оккупанты не могут до сих пор.

Оборона Донецкого аэропорта навеки вошла в историю войны с Россией, как символ стойкости наших защитников, которые до последнего держали строй и не сдали врагу стратегическую точку фронта. Всех, кто защищал аэродром, сам враг назвал "киборгами", потому что, несмотря на его всевозможные усилия отбить позицию уцелевшей, сделать это не смог.

И только через семь лет после завершения ожесточенных боев на аэродроме все его защитники официально получили День чествования защитников ДАПа. Потому что 20 января 2015-го украинские силы понесли больше всего одновременных потерь.

Напомним, что сегодня в Украине чествуют память "киборгов" Донецкого аэропорта.

Президент Зеленский в День памяти "киборгов" призвал украинцев помнить героев, которые "выстояли, несмотря ни на что".

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