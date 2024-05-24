В Украине появился необычный танк: почему он не на фронте и какую работу выполняет

В лесах Житомирщины пожарные вместе с лесоводами тренировались не просто тушить лесные пожары, а возгорание на заминированной территории. Для этого впервые использовали бронетехнику.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александр Загородний.

Цель учений - проверить, как быстро отреагируют пожарные на этот условный лесной пожар. Первыми к огню добираются квадроциклы, затем подъезжают внедорожники. На их борту всего по полтонны воды. Да, немного, соглашаются спасатели, но когда пожар только разгорается и этого достаточно. В конце концов, подтягивается тяжелая техника.

"Это самые масштабные тренировки в лесах Украины за последние несколько лет. Здесь задействованы несколько сотен человек и несколько десятков единиц техники и даже пожарный танк", - говорит Александр Загородный.

Он не просто подъезжает, танк горнит перед собой лопатой землю. Это чтобы огонь не распространялся дальше, но есть и другая задача - он может проложить дорогу среди минного поля.

Танк и сам везет на себе 9 тонн воды и пенообразователь. Место пожара вспахивает еще одна бронированная машина. Эта гусеничная машина может добраться до пожара даже через болотистую местность. Но в штабе учений руководители решают, этого мало и ставят задачу привлечь еще технику. Из соседнего пруда мощными насосами качают 110 литров воды за одну секунду, то есть более 6 тонн за одну минуту.

Пожарный танк

Совместными стараниями огонь потушили, вместе с другой техникой по заданию возвращается пожарный танк.

Водитель рассказывает, что эту бронемашину вывезли из Изюма — танк был избит вражескими снарядами, его отремонтировали.

Также пожарные учились тушить условный пожар в соседнем лесу. У каждого планшет с точкой возгорания. Теперь будут проверять экипаж из какой области приедет на пожар первым. В соревнованиях принимают участие спасатели из Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Ровенской областей. Но кто же был первым определить невозможно, разными дорогами все приезжают практически одновременно.

Обучение спасателей

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