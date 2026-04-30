В Украине готовят сенсационное решение об электросамокатах

Если законопроект проголосуют, в Украине появится знак: "Движение электросамокатов запрещено" / © pixabay.com

Борьба за безопасность пешеходов в Украине выходит на новый уровень. В профильном подкомитете Верховной Рады подготовили жесткие правки к законопроекту №3023, которые фактически выгоняют электросамокаты и моноколеса с тротуаров.

Где именно позволят ездить и как будут наказывать тех, кто «таранит» прохожих, рассказала ТСН.ua народный депутат Оксана Савчук.

Тротуары под запретом: где можно будет ездить?

Несмотря на дискуссии о том, что самокаты помогают быстрее добраться до укрытий во время тревог, народные избранники решили встать на сторону безопасности пешеходов. Обновленный документ четко разграничивает зоны движения.

«На подкомитете мы проголосовали за то, что эта категория может ездить исключительно по велодорожкам или по краю проезжей части дороги», — отметила Оксана Савчук.

Безусловный приоритет для пешехода

Одной из ключевых правок стал статус пешехода. Теперь закон прямо говорит: человек на пешеходной части имеет абсолютное преимущество. Это должно положить конец ситуациям, когда водители самокатов сбивают людей с ног в прогулочных зонах.

«Первый, кто в приоритете — это пешеход. Такая норма четко указывает, что пешехода надо пропустить, а не таранить его или сбивать с ног, потому что за такое нарушение придется отвечать», — подчеркивает депутат.

Новый знак «Движение электросамокатов запрещено»

Местные власти получат право самостоятельно определять зоны, где персональный электротранспорт будет под полным запретом. Прежде всего это будет касаться многолюдных площадей, парков и исторических центров городов.

Для маркировки таких участков в Украине появится новый дорожный знак:

«Движение электросамокатов запрещено»

По словам Савчук, это позволит городам гибко регулировать движение в местах наибольшего скопления людей.

