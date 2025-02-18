В Украине появится военная полиция: чьи автомобили будут осматривать и кого останавливать

Как военная полиция будет взаимодействовать с гражданскими.

В Украине планируют создать Военную полицию. Она сможет разыскивать и задерживать правонарушителей, останавливать транспорт, проверять документы, обыскивать, а также получит доступ к жилью.

Соответствующий законопроект ( №6569-д ) Верховная Рада поддержала в первом чтении. Все, что известно о новом органе – читайте в материале ТСН.ua.

Что такое военная полиция

Адвокат Марина Бекало объяснила, что проектом закона в Украине предлагается создать новый орган – Военную полицию, которая будет укомплектована военнослужащими.

На него возлагаются полномочия по обеспечению правопорядка и военной дисциплины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Военная полиция в Украине получит новые полномочия, в частности:

Выяснение обстоятельств, расследование, выявление и предупреждение военных правонарушений, в частности воинской дисциплины, в воинских частях и военных формированиях (включая служебные проверки, сопровождение осужденных в военных преступлениях в судебные и правоохранительные органы и места лишения свободы)

(включая служебные проверки, сопровождение осужденных в военных преступлениях в судебные и правоохранительные органы и места лишения свободы) Обеспечение правопорядка в условиях правового режима военного положения, включая проверки транспортных средств, установление обстоятельств ДТП с участием водителей и других лиц, управлявших военными транспортными средствами МОН Украины, ВСУ, и Государственной специальной службы

участием водителей и других лиц, управлявших военными транспортными средствами МОН Украины, ВСУ, и Государственной специальной службы Обеспечение соблюдения комендантского часа

Охрана военнопленных

Борьба с вражескими диверсионно-разведывательными группами

Охрана военных объектов, военных городков и их населения

Восстановление и поддержание порядка и дисциплины в воинских частях

А также другие полномочия, предусмотренные законодательством о правовом режиме военного положения

Кроме того, в неотложных случаях, связанных со спасением людей, имущества или преследованием подозреваемых, сможет проникать в жилище или другое владение лица с обязательным уведомлением следственных органов и прокуратуры.

За невыполнение требований или законных распоряжений должностных лиц Военной полиции гражданам будет грозить штраф до 17 000 грн.

Законопроект предусматривает соответствующие изменения в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Финансирование Военной полиции будет осуществляться за счет государственного бюджета через Министерство обороны, а также из других разрешенных международными договорами источников.

Как военная полиция взаимодействует с гражданскими

Законопроект в основном касается сферы несения военной службы, расследования и предупреждения военных преступлений и обеспечения выполнения законодательства о правовом режиме военного положения.

"То есть, проект касается специальных субъектов, которые относятся к сектору безопасности и обороны, в частности МОН, ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта", — пояснила ТСН.ua адвокат.

Марина Бекало отметила, что гражданских лиц этот проект касается только части проверки транспортных средств — поверхностного осмотра и документов, удостоверяющих личность и право управления транспортными средствами.

Когда заработает военная полиция

Законопроект пока находится на доработке – готовятся правки ко второму чтению, с учетом внесенных замечаний со стороны профильных комитетов Верховной Рады. Какая будет окончательная редакция, увидим впоследствии.

Сейчас парламент готовит законодательные изменения по созданию военной полиции, специализированной прокуратуры и военных судов.

Зачем военная полиция в Украине

По мнению Марины Бекало, наличие специального правоохранительного органа, который бы занимался сугубо военными правонарушениями – то есть, узкой специализации – объективно необходимо в условиях войны.

"Из-за отсутствия специальных знаний, четко определенных полномочий, квалификации и компетенции в сфере военного дела и военных правонарушений у представителей органов национальной полиции и Государственного бюро расследований", — говорит Марина Бекало.

Следует отметить, что специальный правоохранительный орган по поддержанию правопорядка в вооруженных силах и других военных и военизированных формированиях создан и работает во многих странах мира. В частности, в Австрии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Израиле, Германии, США, Финляндии и других.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Рада поддержала в первом чтении создание военной полиции.

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