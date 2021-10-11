В Украине появятся спецкамеры, которые будут фиксировать нарушителей карантина: Кузин сообщил, в каких городах и когда их введут

В Украине появятся спецкамеры, которые будут фиксировать нарушителей карантина: Кузин сообщил, в каких городах и когда их введут

Появятся такие камеры в двух крупнейших городах не ранее, чем 1 ноября.

В Украине в ноябре в двух крупнейших городах в рамках пилотного проекта заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Появятся такие камеры в Киеве и Харькове или Днепре.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в комментарии ТСН.ua.

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Кузин пояснил, что речь идет о проведении пилотного исследования, которое было инициировано ВОЗ и поддержано Минздравом. По словам главного санитарного врача, "благодаря установлению видеокамер будет происходить деперсонализирована оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм".

"То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько придерживаются дистанции. Сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установления таких камер. Пилот планируется сделать в двух больших городах — Киев и в Харькове или Днепре. Мы ожидаем, что этот пилот будет запущено не ранее чем 1 ноября этого года. И первые результаты уже сможем получить через две недели", — сказал он.

Главный санврач подчеркнул, что при использовании такой системы не будет проводится любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись.

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"Эта система и это программное обеспечение позволяет нам в автоматическом режиме показывать соблюдение или несоблюдение или типа несоблюдение противоэпидемиологических требований", — высказался Игорь Кузин.

На уточняющий вопрос, какое наказание ждет нарушителей, Кузин ответил: "Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении".

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