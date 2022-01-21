В Украине появятся таблетки для лечения COVID-19 на дому: какое название и как действуют

В Украине появятся таблетки для лечения COVID-19 на дому: какое название и как действуют

"Паксловид" используют при легком течении коронавируса.

Препарат "Молнупиравир", которым будут лечить больных коронавирусом, должны зарегистрировать в Украине на следующей неделе. Также проходит регистрацию еще одно средство для лечения в домашних условиях.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал во время встречи с журналистами, передает ТСН.ua.

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"Ремдесевир", "Тоцилизумаб", "Молнупиравир" — законтрактовано 300 тысяч доз. На следующей неделе ожидаем государственной регистрации препарата. После регистрации скажем дату поставки, от регистрации это зависит. И уже поставки будут. Ждем только регистрацию", — сказал Ляшко.

По его словам, насчет "Паксловида" от компании Pfizer, предназначенногдо ля защиты от госпитализации и летальных исходов, ситуация почти аналогична. Однако, как пояснил Ляшко, препарат предназначен для амбулаторного лечения.

"Используют для легких больных, поскольку это противовирусный препарат, который предотвращает переход в тяжелую стадию", — уточнил Ляшко, добавив, что лекарственное средство будет назначаться после того, как врач диагностирует коронавирус.

Напомним, ранее Минздрав перечислил препараты, которые будут применяться для борьбы с COVID-19 в больницах.

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