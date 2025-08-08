В Украине поймали 9 «джентльменов», которые за деньги планировали травить людей

Полиция обнаружила рекордные посевы конопли и мака. / © ТСН

Реклама

На днях полицейские обнаружили среди сельскохозяйственных культур и в труднодоступных местах разных регионов Украины рекордные посевы наркосодержащих растений, которые дельцы намеревались превратить в товар весом более 4 тонн (столько весит, например, африканский слон) и стоимостью 200 миллионов гривен.

Как сообщил на своей странице в соцсети заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов, эту операцию силовики назвали «Джентльмены».

По его данным, в ходе операции полиция задержала 9 человек, 14 получили подозрения, а еще 43 участникам планируется вручение подозрений по результатам проведения судебных экспертиз.

Реклама

Одна из плантаций, которую обнаружила полиция. Фото: страница А. Небытова в Facebook

Как оказалось, было проведено 128 обысков в 20 областях и в целом уничтожено 21 тысячу кустов конопли и мака. Также изъято 57 кг. каннабиса.

Посевы, обнаруженные полицией. Фото: страница А. Небитова в Facebook

«Координировал действия Департамент борьбы с наркопреступностью, работали криминальная полиция, следователи, КОРД, полк полиции особого назначения и прокуратура», — уточнил Небытов.

Читайте также: