- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 260
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине поймали 9 «джентльменов», которые за деньги планировали травить людей
По словам правоохранителей, подозрения могут объявить еще 43 украинцам.
На днях полицейские обнаружили среди сельскохозяйственных культур и в труднодоступных местах разных регионов Украины рекордные посевы наркосодержащих растений, которые дельцы намеревались превратить в товар весом более 4 тонн (столько весит, например, африканский слон) и стоимостью 200 миллионов гривен.
Как сообщил на своей странице в соцсети заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов, эту операцию силовики назвали «Джентльмены».
По его данным, в ходе операции полиция задержала 9 человек, 14 получили подозрения, а еще 43 участникам планируется вручение подозрений по результатам проведения судебных экспертиз.
Как оказалось, было проведено 128 обысков в 20 областях и в целом уничтожено 21 тысячу кустов конопли и мака. Также изъято 57 кг. каннабиса.
«Координировал действия Департамент борьбы с наркопреступностью, работали криминальная полиция, следователи, КОРД, полк полиции особого назначения и прокуратура», — уточнил Небытов.
Читайте также: