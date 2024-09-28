В Украине предлагали детей однополым парам из-за границы: что известно о громком скандале

Впервые на Украине суд вынес приговор за торговлю людьми в сфере репродукции. Два менеджера клиник и адвокат получили условные наказания. В общей сложности 12 членов преступной группы искали заграницей однополые пари, вербовали суррогатных матерей в Украине, которые рожали им детей и переправляли малышей заграницу.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Как в Украине работало суррогатное материнство

До полномасштабного вторжения Украина была Меккой суррогатного материнства для иностранцев. И коммерческое суррогатное материнство у нас разрешено для традиционных, бесплодных пар. Но из-за того, что законодательство о репродуктивных технологиях довольно размыто, то Украину еще называют «серой зоной репродукции». Так целая преступная группировка искала однополые пары за рубежом, мечтающие о детях, и в Украине предлагала им репродуктивный «олинклюзив». Цена на это 69 тысяч евро. В эту услугу входило все юридическое сопровождение, прилет в Украину, избрание донора яйцеклетки по каталогу, где были фото женщин, создание эмбриона, подбор суррогатной матери, сопровождение ее беременности, регистрация ребенка, после чего отец вывозил его в страну проживания.

Суррогатные матери рассказали, как все происходило

На роль суррогатных матерей искали украинок с финансовыми трудностями, без образования, и желательно с периферии, как правило на Харьковщине.

Одна из женщин говорит, что имеет свою дочь, которую надо обеспечивать и кучу долгов. Решила суррогатным материнством заработать деньги.

«У меня много квартирных богов - нечем выплачивать, много кредитов, нечем выплачивать, поэтому я туда и обратилась, чтобы что-то перекрывать», - говорит она.

По делу, эта женщина, которая по понятным причинам скрывает и имя, и свое лицо, проходит как потерпевшая. Как и большинство суррогатных матерей, она сначала не знала, что должна родить не для семейной пары, а просто для мужчины.

Первая ее такая беременность была в 2021 году и все прошло по контракту - она родила мальчика, его забрала семья из Франции, ей заплатили обещанные 12 тысяч евро. Вторая беременность пришлась на 2022 год и начало полномасштабного вторжения. До родов ей заплатили только половину суммы, а дальше представители агентства исчезли.

«Мне ответили - мы разъехались, вот тебе номер отца, ты с ним сама решай, где рожать, как рожать», - говорит женщина.

Она пряталась по бомбоубежищам и рожала под обстрелами.

«Я в шоке была. Два мальчика, отец из Франции, там одинокий отец, сказал что будет сам воспитывать», - говорит женщина.

Как работала схема

Правоохранители говорят – преступная группа работала минимум с 2019 года. Схема была устроена так:

Двое соорганизаторов – в двух городах. Должно было так сказать — два крыла. Харьковское – отвечало за поиск иностранцев и суррогатных матерей, для этого было создано 2 клиники. И киевское – это столичная репродуктивная клиника, которая обеспечивала медицинскую часть, создавала эмбрионы и подсаживала их суррогатным матерям.

Как действовала схема

Подозрение или обвинение в создании преступной группы и торговли людьми предъявлено 12 участникам. Доказано, что 10 детей были рождены суррогатными матерями для однополых пар и увезены в страны ЕС. И эта схема была минимум 4 года. До начала расследования, скорее всего, было еще не менее 40 детей, которых вывозили начиная с 2019 года.

Погорела эта хорошо организованная, иерархическая группировка на регистрации детей. В одном из Харьковских ЗАГСов заподозрили проблемы с документами.

Что предлагали подозреваемые

«Так завралась я не знала, что говорить и я сказала начальнице ЗАГСа, что я суррогатная мать и она начала кричать, что вызовет полицию - это продажа детей», - говорит женщина.

Это - одна из суррогатных матерей во время допроса она, как и первая наша героиня, не знала, что будет рожать по незаконной схеме. Иностранцы так же были введены в заблуждение, потому что ее убеждали юристы, и менеджеры лицензированных клиник, что это законная процедура. Из 12 участников схемы - трое уже имеют приговор. Это два менеджера и адвокат - у них условные сроки, потому что они пошли на сделку со следствием.

«Это первое решение, которое вообще есть в сфере суррогатного материнства. Кто может быть участником этого дела - это и руководитель клиники и руководитель агентства, менеджер которые общается с иностранцами и адвокат который предоставляет юридические консультации», - говорит эксперт медицинского права Людмила Кириленко.

В Украине судят банду, организовавшую суррогатное материнство

Одного из организаторов этой схемы еще ждет приговор, 4 человек сбежали заграницу.

«В международном розыске находятся 4 человека в разных странах или ЕС или других странах. Материалы направлены для выставления красного извещения Интерпола как лица, находящиеся в международном розыске», - говорит прокурор Оболонской окружной прокуратуры Владимир Вербановский.

Две харьковские клиники в начале следствия сразу закрылись, а столичная репродуктивная клиника, несмотря на громкое дело и его расследование, до сих пор работает.

Если позвонить не как журналист, а как потенциальная суррогатная мама, то вам ответят значительно быстрее. В Украине программа стоит 23 тысячи долларов, за рубежом до 32.

Что с детьми, родившимися от суррогатных матерей

Но возникает вопрос — что с теми, родившимися детьми. Все биологические родители отстаивали на них свои права и смогли их унести. Снежана Кирсик – адвокат одного из французов, у которого родилась девочка Елена в Украине. Именно ее суррогатная мать – не смогла в ЗАГСе объяснить, откуда у нее ребенок и полиция ее изъяла. 9 месяцев за девочкой ухаживали в перинатальном центре Харькова.

Биологические родители отстаивали права на детей

Рассмотрение этого дела длилось 9 месяцев. Когда Жулиано признали биологическим отцом и прямо в суде отдали дочь, он не смог сдержать эмоций.

Елене уже исполнилось 2 года. Она путешествует по миру с отцом, и растет в большой семье. Единственное, что может сделать государство Украина по отношению к этим детям — наблюдать за их жизнью за границей.

Громкое судебное дело! Суррогатные матери рожали детей для семей геев за рубежом

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