В Украине презентуют аудиогид по туристическим направлениям страны: о каких объектах можно будет услышать

В Украине презентуют аудиогид по туристическим направлениям страны: о каких объектах можно будет услышать

Аудиогид будет бесплатным, а пользоваться им смогут через мобильное приложение.

30 аудиогидов к 30-летию Независимости Украины. Минкульт вместе с Государственным агентством развития туризма и одним из медиасервисов договорились подготовить аудиоэкскурсию для 30-ти самых популярных культурных объектов по всей Украине.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 18 августа.

Среди них Национальный музей истории Украины, Збаражский замок, гетманская резиденция Чигирин и Шевченковский национальный заповедник. Аудиогиды будут звучать на украинском и английском языках, а следовательно, будут доступны и для иностранных гостей. И будут бесплатными для всех желающих в мобильном приложении медиасервиса.

"Сегодня мы делаем шаг, чтобы ярче демонстрировать Украину. Наиболее ярко демонстрировать украинское. Я уверена, что аудиогиды могут стать своеобразным порталом в нашу культуру и историю не только для украинцев, но и для наших иностранных гостей", — сказала первая леди Украины Елена Зеленская.

"Это позволит не только прикоснуться более непосредственно к экспозициям, которые находятся в ваших музеях, но и получить пользу, чтобы они более активно приобщались к нашему наследию и могли понять, что происходит в наших музеях", — добавил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Напомним, что режиссер концерта ко Дню Независимости Катя Царик рассказала, как будут украшать сцену для праздничного перформанса, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский".

Новости Украины: до 30-летия Независимости подготовят аудиоэкскурсию для 30 культурных объектов

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