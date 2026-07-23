В Украине продолжается массовая эвакуация из еще одного города: видео

Эвакуация из Дружковки / © ТСН

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Эвакуационные полицейские экипажи «Белого ангела» под постоянными обстрелами помогают местным жителям покинуть Дружковку в Донецкой области.

Город подвергается непрекращающимся сокрушительным атакам российских оккупантов. Прямой мишенью для врага становятся жилые дома и гражданские автомобили, на которых мирные жители пытаются выбраться из разрушенного населенного пункта.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анны Махно.

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Расстрелянные гражданские автомобили и гибель супругов

Вокруг — дома местных жителей, полностью разрушенные российской артиллерией и авиацией. На обочине дороги лежит разбитый гражданский автомобиль. На его кузове отчётливо видны белые платки — их специально прикрепили, чтобы обозначить сугубо гражданский транспорт. Люди искренне надеялись, что оккупанты не будут атаковать безоружных. Однако враг целенаправленно нанес удар.

«Это были мужчина и женщина… мои знакомые», — говорит местная жительница.

Женщине было чрезвычайно трудно говорить от боли — это были её хорошие знакомые. Супруги скончались на месте от полученных ранений.

Рядом полицейские оперативно эвакуируют ещё нескольких местных жителей. Они вывозят людей из-под интенсивного обстрела в безопасное место и сразу же возвращаются за следующими. Проезжают мимо ещё одного полностью сгоревшего гражданского автомобиля.

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На этой машине местный житель хотел сбежать из города. Но россияне не дали ему этого сделать, обстреляв транспорт. Мужчина говорит, что уцелел лишь чудом.

После этого мужчина сразу обратился за помощью к правоохранительным органам.

Спасение животных и обстрел «Красного Креста»

Эвакуационный экипаж продолжает маневрировать по дворам, где когда-то стояли уютные многоэтажки. До прихода россиян здесь раздавались детский смех и спокойные разговоры. Теперь здесь царит лишь тишина, прерываемая взрывами.

У подъезда уже ждет женщина вместе со своей четвероногой любимицей.

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Вслед за ним из подъезда выходит мужчина, выносящий скромный багаж. Говорят, всю свою жизнь ему удалось уместить в нескольких сумках. Спустя некоторое время все они уже оказываются в безопасном месте.

В то же время россияне целенаправленно наносят удары по тем, кто стремится помогать другим. В результате очередного вражеского удара офис городской организации Общества Красного Креста получил значительные повреждения.

Полицейские в очередной раз призывают жителей прифронтовых населенных пунктов не откладывать эвакуацию, не рисковать собственной жизнью и своевременно обращаться за помощью к экипажам «Белого ангела».

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