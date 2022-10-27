В Украине продолжается отключение света: графики отсутствия электроснабжения в регионах 27 октября

Отключение должно продолжаться не более четырех часов.

В Украине продолжаются стабилизационные отключения света.

ТСН.ua собрал информацию о графиках отсутствия электроснабжения 27 октября.

Киев и область

В Киеве и Киевской области на 27 октября снова запланировано временное отключение света.

Стоит отметить, что ДТЭК "Киевские электросети" на своем сайте дает упрощенный график отключений. Также отмечается, что получать информацию о возможных отключениях электроэнергии в столице можно через чат-бот YASNO.

График отключения света на 27 октября можно посмотреть здесь:

Днепр и область

В Днепре и Днепропетровской области с 8 утра 27 октября начались стабилизационные отключения света.

Все потребители Днепропетровщины разделены на три группы. Отключение для каждой группы должно длиться не более четырех часов подряд, однако возможна погрешность в пределах 30-40 минут для переподключения.

Свет может исчезнуть еще раз в течение суток через четыре часа, если "Укрэнерго" не отменит стабилизационные отключения.

Графики отключений можно посмотреть здесь.

Одесская и Николаевская области

В Одесской области ввели стабилизационные отключения, которые продлятся не дольше четырех часов подряд. Выключать свет начали с 8 утра. Однако возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30-40 мин. для переподключения электроснабжения между группами.

Как сообщил глава Николаевской ОГА, в области и областном центре 27 октября отключение света продлится с 11:00 до 15:00.

Черниговская, Черкасская и Житомирская области

"Укрэнерго" сообщило, что в результате ночной атаки энергетической инфраструктуры Украины повреждено оборудование магистральной сети украинской энергосистемы в центральных областях. Поэтому в Черниговской, Житомирской и Черкасской областях будет ограничение потребителей.

Винницкая область

"Винницкие городские электросети" также предупреждают о плановых ремонтах трансформаторных подстанций, из-за чего также будет осуществлено отключение света. Список улиц, где будет отсутствовать электроснабжение в Виннице, можно посмотреть здесь.

Прикарпатье

"Прикарпатьеоблэнерго" обнародовало графики аварийных отключений на 27 октября. Они введены с 11:00. Найти их можно на странице сайта облэнерго под кнопкой "Графики аварийных отключений". Обратите внимание, что действовавшие ранее очереди изменены. Потому лучше всего еще раз найти свой адрес уже в новых группах. Также в графиках указаны ориентировочные часы обесточивания. Продолжительность отключений увеличилась до 4 часов. Важно! Указанное время отключений может увеличиваться до одного часа, учитывая необходимость доезда оперативных бригад к энергообъектам для проведения переключений.

Где узнать план отключений

"Укрэнерго" сообщает, что график – кого, когда, в каком порядке и на сколько будут отключать – определяет облэнерго.

Ссылки на сайты облэнерго здесь: bit.ly/3gKWCdu и здесь: mev.gov.ua.

Напомним, 10 октября Россия начала интенсивные атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры. 22 октября оккупанты снова атаковали энергетические объекты. Таким образом, из-за агрессии РФ в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к ограничению электроснабжения во всех регионах страны.

Отключения света продолжаются. Украинцев призывают экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы. Сознательно ограничить потребление электроэнергии попросил граждан и президент Владимир Зеленский.

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